Пропаганда, Ленин и очереди за хлебом: в сети рассказали, как оккупанты пытаются 'вернуть' Бердянск в СССР. Фото

Во временно оккупированном Россией Бердянске оккупанты принялись возрождать СССР. Они массово распространяют несуразную российскую пропаганду и пытаются снова насаждать украинцам культ Ленина.

Также Россия принесла в оккупированный украинский город забытые за 30 лет независимости очереди буквально за всем. О том, что происходит в захваченном городе и как на это реагируют его жители, рассказал представитель Национального союза журналистов Украины, долгое время проведший в Бердянске после начала оккупации.

В течение почти двух месяцев оккупации российские захватчики и их пособники из местных коллаборантов пытаются всеми силами склонить на свою сторону горожан. В первую очередь - массированно распространяя свою пропаганду.

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Вместо двух местных телеканалов, нескольких печатных СМИ и около десятка украинских радиостанций, включая одну местную - в прошлом. Первое, что сделали оккупанты, захватив город – взяли под свой контроль телебашню и редакции местных телеканалов.

"В настоящее время остались в соцсетях информплатформы, вроде BRD24, контент которой наполняют местные жители, или "Локатор медиа", которым занимаются волонтеры. Когда-то одно из самых популярных медиа "pro.berdiansk" транслирует только "официоз" облгосадминистрации, который не всегда соответствует действительности – сказывается то, что администраторы канала выехали из города и не владеют достоверной информацией", - говорится в рассказе очевидца.

Некоторую объективную информацию могут получать владельцы спутниковых антенн, которые ловят украинские телеканалы. Хотя там информации по региону очень мало. А вот Т2 оккупанты превратили в непрерывный поток русской пропаганды.

"Т2 стало лучше показывать. У меня не было антенны, сосед посоветовал подключить только провод – вуаля и работает. Но смотреть ничего – сплошная гадость и ложь", – рассказал один из бердянцев.

При этом Россия не смогла даже изменить названия каналов. Там, где раньше был ICTV – ныне транслируют "Россию 24". И так - во всем.

Бывшее местное радио "Азовская волна" называется теперь "Свободный Бердянск" и ничем не отличается от радио советского образца. Остальные радиостанции FM-диапазона оккупанты глушат.

А в соцсетях рашисты завели страницу "Бердянск завтра", которая фактически является текстовой трансляцией "Свободного Бердянска", разбавленной объявлениями о подвозе российской гуманитарки и формировании колонн в оккупированный Крым.

Но даже свою пропаганду оккупанты делают так же бестолково, как и все остальное, поэтому постоянно становятся объектами для высмеивания.

"Представители русского мира делают все "для галочки", поэтому их медиапродукты вызывают в основном улыбку, а иногда даже отвращение. Такое впечатление, что они работают по старым советским методикам, производя низкопробный продукт для российских каналов. Неизвестно, что в голове потребителя этого откровенного дерьма , который даже не обращает внимания на грамматические ошибки в сюжетных подписях. Кроме того, ставленники нового режима не то, что не владеют ситуацией в городе, но и не знают настоящих названий улиц и микрорайонов города", - рассказывает очевидец.

Особенно показательным, по его мнению, стало позорное в своей корявости информационное сопровождение не менее непутевого мероприятия - "празднования дня рождения Ленина". Само это мероприятие кроме насмешек бердянцев и нескольких коллаборантов, которых удалось собрать на "праздник", ознаменовалось его анонсами и освещением.

Бердянцев по радио в течение недели созвали "чествовать вождя", а именно сборище показывали на телевидении 22 апреля.

"Как можно показывать такую "дичь"? Неужели поклонники русского мера такие бестолковые и верят в то, что кто-то из адекватных бердянцев пойдет на этот спиритический сеанс – Ильича", – написал один из бердянцев.

Из-за проблем с интернетом (в некоторых районах его нет вообще), блокады украинских СМИ и другие препятствия, информацией люди делятся между собой в очередях. Выстаивать их сейчас приходится практически за всем, начиная от горючего – и заканчивая хлебом.

"Видно сознание горожан в соцсетях и тематических группах в мессенджерах по типу "Бердянск перекличка", где они обмениваются последними новостями и своими впечатлениями от происходящего. Бердянцы в таких чатах часто отмечают, что главное в этой ситуации, чтобы украинцы или земляки , выехавшие из города, не навесили на них клеймо предателей", - пишет автор рассказа.

Он говорит, что ненавидящих оккупантов украинцев в Бердянске - подавляющее большинство. И рассказывает о примерах, когда бабушки на последние деньги покупают спутниковые антенны, чтобы смотреть украинские новости.

"Дедушка смотрит Россию-24, я не могу это терпеть! За 5 тысяч гривен купила старенькую антенну с тюнером, пусть завтра и сломается, но услышу родной язык. Спасибо волонтерам, которые бесплатно установили и подключили все. Если старенький тюнер сломается завтра, то мой дед меня съест, потому что вся пенсия пошла на это", – приводит автор слова бабушки.

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