Как генерал Беседа, депутаты Медведчук и Рабинович, "политологи" Сурков, Погребинский, Сергейцев создавали в Украине пятую колонну, проекты "Новороссии", "Малороссии", "Русской Украины" и что из этого вышло.

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото задержанного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который исчез вскоре после вторжения России в Украину.

Зеленский предложил обменять кума Путина на пленных украинских солдат. Вот что он сказал:

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!"… Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот.Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели такую возможность". Конец цитаты. .

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24 февраля 2022 года лопнул большой мыльный пузырь, который если смотреть изнутри путинской России назывался "Новороссия", "Малороссия", "Русская Россия", а если изнутри Украины, то "пятая колонна".

Внутри этого мыльного пузыря тусовались, жировали, суетились и по мере возможности обогащались десятки тысяч людей, среди которых были и граждане России и граждане Украины. Все эти люди в разной мере виновны в том, что сейчас в Украине идет война. В том, что гибнут тысячи людей и уничтожаются прекрасные украинские города. Не только они, но и они тоже.

Верхушка обитателей этого мыльного пузыря, несколько десятков предателей и военных преступников обязательно должны предстать перед трибуналом.

Я не знаю, как отреагирует Россия и в частности Путин на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных украинских военных. В данный момент Виктор Владимирович больше всего напоминает использованный презерватив. Нужен ли такой дырявый агент Путину после того как он расскажет СБУ все схемы финансирования "пятой колонны", раскроет все пароли, адреса и явки как "спящих ячеек" предателей в Украине, так и тех, кто в России занимался вербовкой и подготовкой войны.

Не исключено, что Путин сначала скажет, что Медведчук- это фейк, как только что назвал фейком трагедию в Буче. Вот, казалось бы, человек уже сделал и сказал столько, что изменить к нему отношение в худшую сторону невозможно. Но открывает в очередной раз рот, и видишь – мерзость бездонна.

В.Путин:

"Что касается Бучи. Послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь?... Устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада, потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. И Александр Григорьевич мне сегодня давал документы, документы он так вскользь упомянул, которые переданы в Федеральную службы безопасности России: как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этого, этой провокации и фейка".

Непонятно, на кого это рассчитано.Где трагедия в Буче и где Лукашенко?

Вообще, когда встречается эта парочка, Путин с Лукашенко, их беседы надо в цирке показывать – это же Тарапунька и Штепсель. Лучше в стоячем положении, чтобы контрастность фактуры подчекрнуть.

Вернемся к Медведчуку и прочим предателям и военным преступникам. Вполне возможно, что Путин заявит, что это фейковый Медведчук и вообще он никакого Медведчука не знает. Медведева знает – вон он на коврике у дверей спит, а кто такой Медведчук? – Нет, не слышал.

Ему западные журналисты станут напоминать: ну, как же, 2004 год, Казанский собор, Питер, вы же еще его дочку крестили, Дашеньку, с вами еще жена Медведева была, того, который у вас на коврике спит, вспомнили? Не вспомнит. Как крестил, так и открестится…

Виктор Владимирович Медведчук стал одним из символов российской "пятой колонны" в Украине. Одним из наиболее титулованных символов. Одним из успехов ФСБ по внедрению своей агентуры в украинскую политику. Не каждый день удается сделать своего агента главой администрации президента, депутатом четырех созывов и главой парламентской фракции.

Виктор Владимирович долгие годы вдувал в уши Путину всю эту чушь про нацистскую хунту в Украине, про недострану, про недонарод, про Русский мир, которого все там ждут. Не он один. Этим же занимались и Сурков и генерал Беседа, а через телевизор этот же мыльный пузырь надували сотни людей.

У каждого из них своя роль.

"Политолог" Михаил Погребинский много лет, сидя в Киеве, врал, торгуя благообразным ликом и тихим голосом, про то, что в Украине все поддерживают Путина, и даже в последнее время врал, что половина граждан поддерживает Путина. Прячутся в подвалах от путинских бомб, хоронят своих близких, убитых путинскими оккупантами, и все равно поддерживают Путина. Откуда Михаил Погребинский высасывал эту липу непонятно.

"Политолог" Тимофей Сергейцев после долгих лет выставления на бабки украинских пророссийских политиков написал манифест русского фашизма. Фактически русский "Майн Кампф". Чем забронировал себе место на скамье трибунала…

В результате обнародования откровений Медведчука будет уточнена роль и место каждого участника многолетней операции по разложению Украины изнутри, по натравливанию России на Украину. Будут названы их клички и размеры гонораров за предательства и преступления.

Проекты "Новороссия", а также "Малороссия", и примкнувший к ним проект "русский мир" умерли 24 февраля 2022 года. Вот прямо сейчас украинская армия добивает проект "Российская империя". Возможно, украинцы на этом не остановятся, уж очень злы после Бучи и Бородянки, и приступят к добиванию проекта "Россия". А Запад, которому этот проект в последнее время довольно сильно надоел, им поможет.

Слава Украине!