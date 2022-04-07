Признание Пескова о потерях вызвало истерику у пропагандистов: ему призвали объявить бойкот

Российское пропагандистское издание Readovka устроило истерику из-за заявлений спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова. Ранее он был вынужден публично признать, что Россия понесла огромные потери в войне с Украиной.

В Telegram-канале пропутинского издания назвали комментарии Пескова "сомнительными и демотивирующими" и заявили, что не будут их больше публиковать.

Пропагандисты призвали и другие росСМИ присоединиться к такому бойкоту. При этом в сообщении уточнили, что бойкот не распространяется на те заявления пресс-секретаря Путина, которые выгодны Кремлю. Войну в Украине в стиле российской пропаганды там назвали "специальной военной операцией".

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"Возможен вариант, при котором пресс-секретарь президента просто не успевает следить за новостной повесткой и не в курсе всего того, что происходит в зоне специальной военной операции, но к сути вопроса это имеет мало отношения", – заявили путинские прихвостни.

Напомним, что в интервью британскому телеканалу Sky News Пескова спросили, сколько именно солдат потеряла российская армия после полномасштабного вторжения в Украину Журналист отметил, что это тысячи военных. Песков же подробной статистики озвучивать не стал, но сказал: "Да, у нас значительные потери войск. И это для нас большая трагедия".

Ранее Песков также заявил, что "отвод российских подразделений" из Киевской области якобы является "жестом доброй воли", а приказ дал лично Владимир Путин. По его словам, российская власть таким образом якобы "хочет создать благоприятные условия для переговоров с Украиной".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал такие заявления Пескова чуть ли не диверсией. Таким образом спикер Путина выпустил на него всю "любовь" россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на словами спикера Кремля Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не смогли захватить Киевщину, потому что их встретила мощная украинская армия. Страна-агрессор решила сосредоточиться на других направлениях.