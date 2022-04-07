'Привезли 500 человек в пакетах': оккупант признал огромные потери армии РФ. Аудиоперехват СБУ

Российский оккупант в перехваченном разговоре с женой рассказал об огромных потерях путинской армии в Украине. Он также признался в убийствах мирных жителей в захваченных населенных пунктах.

Рашист пожаловался на то, что командование ВС РФ "забыло" о своих головорезах. Разговор снайпера путинской армии с супругой опубликовали в Службе безопасности Украины.

"Я в аду. В Украине. Как война началась – осколок в каске застрял. Так я понял, что война началась... Меня отдельно кинули в пехоту. Про мое отделение вообще забыли. Недели две думали, что мы уже погибли. А мы ездили "Грады" охраняли", – говорит оккупант, отвечая на вопрос собеседницы о том, где находится.

Видео дня

Рашист рассказывает, что среди оккупационных сил, воюющих на территории Украины, много солдат срочной службы армии РФ.

Когда жена пересказывает ему заявления российских СМИ и Минобороны о том, что у России в Украине "потерь очень мало", он начинает истерически смеяться.

"Говорят, тысячи даже нету? Первые два дня – 500 человек! 500 человек только с нашей бригады привезли по кусочкам! В пакетах!.. Мы огромные потери несем. Огромнейшие", –говорит оккупант.

В плен он сдаваться не намерен, поскольку является снайпером. А таких в плен не берут.

Когда же супруга оккупанта интересуется, убивают ли они мирное население, тот подтверждает.

"Связи нет. Мы когда вышли – в округе всех перебили, чтобы... Типа пеленгуют... Вот сейчас мы дом заняли, в нем гражданские жили. Мы их выгнали нах*й из дома, сидим в нем, как дурачки. На полу спим. Едим, чего словим. Что попало едим. Никто ничего не спонсирует. Мы деревню оккупировали и сидим. Фронт не двигается. Никто ничего не делает. Про нас забыли. Просто сидим и ждем. А эти пид*расы лезут из всех щелей", – признается рашист.

При этом оккупант тешит себя надеждой, что сможет выбраться из Украины живым.

"Как только приезжаю – сразу контракт нах*й, увольняюсь сразу", – говорит он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что женщина из Запорожья "прозрела" от действий российских оккупантов. В разговоре со знакомым из России она рыдает и рассказывает ему, какие ужасы творят россияне на захваченных территориях. "Ты же мне говорил о "бандеровцах", а я и поверила! Возненавидела их... А эти пришли, мы им колбасу – а они наших детей насилуют!" – говорит прозревшая ватница.