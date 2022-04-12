'Притворился, что не дышу, к Роме, а у него череп прострелен!' Волонтер рассказал, как его с другом выводили на расстрел в Мотыжине. Видео

В селе Мотыжин на Киевщине, которое месяц было под российской оккупацией, солдаты страны-агрессора РФ похитили волонтеров и разграбили помощь, которую мужчины привезли местным жителям. Самих украинцев оккупанты связали по рукам и ногам, завязали глаза и закрыли в багажнике.

После этого мужчин увезли в другое место и закрыли в бетонном колодце с люком. Рассказ волонтера в Telegram опубликовал журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Время от времени волонтеров поочередно вытаскивали оттуда, пытали и допрашивали о позициях Вооруженных сил Украины. Мужчину по имени Андрей россияне приняли за пулеметчика, потому что у него были мозоли на пальцах из-за работы в лесу.

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Кроме того, россияне заставляли их копать себе и другим пленникам могилы в лесу, избивали прикладами и простреливали руки и ноги, если им не нравились ответы украинцев на задаваемые захватчиками вопросы.

Вскоре осле этого обоих волонтеров – Андрея и Романа – оккупанты на бронетехнике вывезли к реке и расстреляли. Однако одному из мужчин удалось выжить.

"Притворился, что не дышу, к Роме, а у него череп прострелен!" – рассказал Андрей. На его глазах военные РФ убили его друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мотыжин в Киевской области, которое освободили от варварских войск страны-агрессорки 1 апреля, обнаружили братскую могилу мирных жителей. На опубликованных кадрах видно, что некоторые люди были связаны руки.