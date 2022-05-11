Все эти заявления гауляйтеров Херсонской области и писькова о "присоединении" к РФ имеют несколько целей и задач:

- взбодрить быдло на рассии, которое совсем приуныло после мрачной речи путлера на 9 мая. Ведь никаких целей не достигнуто.

- Символичность дат, на которых "повернуты " в Кремле. 11 мая - день "рехферендума" на Донбассе в 2014-м. В Мариуполе его, кстати, тоже провели. И что? Приняли в рашку?

- Дать надежду коллоборантам и предателям не только в Херсонской областе, но и на всем юго-востоке Украины. Дураки думкою багатіють.

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- Шантажировать Зеленского после заявления Кулебы о том, что войну Украина будет вести до тех пор, пока не отвоюет все территории, включая Крым и ОРДЛО.

Посыл таков:" Или срочно соглашаетесь на наши требования по признанию Крыма и "дыр", или аннексируем ещё.

Но пока идут боевые действия, и рашисты даже не вышли на административные границы Херсонской области, на аннексию Кремль не пойдёт.

Тем более перед угрозой введения нефтяного эмбарго со стороны ЕС, которое сейчас в стадии обсуждения.

Так что всё это очередные влажные мечты гауляйтеров, которые прекрасно понимают, что их ожидает после освобождения ВСУ временно оккупированных территорий.

Кстати, на такое заявление не отважился даже Сальдо- старшая "жена" путлера в Херсоне, а лишь его зам. Что такжеюе красноречиво и подтверждает , что все это очередной "информационный пук".

А пучить их будет, если вспомнить Захарченко, пока они не поедут на обед в кабак "Ветерок". А оттуда сразу на концерт к Кобзону.

Даже письков промычал про "юридические обоснования" и международное право, намекая на Крым. Так что без рехферендума на это Кремль не пойдёт.

Да, Херсонская область Кремлю намного важнее, чем ОРДЛО, т.к. вода в Крым.

Но это уже только в случае и после "достижения целей спецоперации". А затем и "рехферендума".

То есть НИКОГДА.