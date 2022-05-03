Принимаю только одно – помощь ВСУ: Роман Бочкала сказал, какие подарки ждет от друзей на день рождения

Координатор ВОО "Стоп коррупции" и соучредитель БФ "Батальон Волонтер" Роман Бочкала сегодня, 3 мая, отмечает свой 38-й день рождения. Он обратился ко всем родным, друзьям и знакомым с просьбой не дарить ему подарки.

Вместо этого Роман просит помочь вооруженным силам Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поздравления! Я вас люблю! Война сделала проверку. Очень рад, что ни в ком не ошибся из близких и настоящих. В качестве подарка принимаю только одно. Помощь ВСУ.

За время российской агрессии наш БФ "Батальон Волонтер" многое сделал. Но хотим и должны сделать еще больше. Война продолжается. И сейчас все наши мысли с нашими защитниками", – написал Бочкала.

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Он также опубликовал отчет проделанной благотворительным фондом "Батальон Волонтер" работы с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно отчету, всего на нужды армии и поддержку пострадавших от военной агрессии было израсходовано более 15 миллионов гривен.