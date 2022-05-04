Россияне приходят в магазин с георгиевскими ленточками: украинские беженцы рассказали о жизни в Германии и Бельгии

Европа приняла уже миллионы украинских беженцев, которые спасались от войны. Нас радушно встретили, помогли с жильем, накормили и обогрели. В каждой стране свои правила жизни. Но объединяет одно – украинцам сочувствуют и сопереживают. Европейцы готовы делить с нами свое жилье.

Как живут наши соотечественники в Германии и Бельгии, с какими проблемами сталкиваются – читайте в материале OBOZREVATEL.

Семья Светланы Литвиненко из Киева в первые дни войны выехала на запад Украины. Покинуть столицу пришлось потому что живут они на окраине города, где российские террористы начали обстрелы.

К тому же Светлана проходила курс лечения от онкологии, а больницу планировали передать под госпиталь.

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Но вскоре с ними связалась знакома из Германии. Когда-то она приезжала к ним по программе обмена, гостила. А теперь, узнав о войне, позвала их к себе в Германию.

"Мы даже не ожидали и были очень приятно удивлены заботой этой семьи. Она съездила там в госпиталь, все разузнала. Оказалось, что сейчас украинцам предоставляется бесплатная медицинская страховка, по которой я прямо там могу пройти лечение. В Германии очень много бюрократических процедур, часто оформление помощи и страховки приходится ждать месяц. Но наши знакомые зарегистрировали нас везде, приехав мы уже знали куда и когда мы идем с документами. И буквально через пару недель я уже была у врача", – рассказывает Светлана.

По ее словам, подходы в лечении в Германии другие, там уже не используют такие препараты и методики как у нас.

"Немецкая врач была очень внимательна. Она меня выслушала, посмотрела все документы, анализы, обследования. Посоветовала не проходить лучевую терапию, поскольку я и так плохо себя чувствовала после химии. Мне докапали курс и назначили медикаментозное лечение. Я часто буду сдавать анализы, чтобы они могли видеть не вредят ли препараты другим органам. Словом, я как будто тут ожила", – радуется Светлана.

Правда, в Германии очень строго подходят к мероприятиям по борьбе с коронавирусом. Электронным справкам не доверяют, у них все должно быть распечатано и переведено на немецкий язык. Часто приходится сдавать тесты для посещения медучреждения, тебя трижды проверят, прежде чем допустят к врачу.

Пока семья – Светлана, муж и взрослая дочь – живут у родителей немецкой знакомой, которая их пригласила. Их большой дом находится неподалеку от Киля, на берегу моря.

"Хозяева – муж и жена им по 60 и 65 лет, они очень хорошо относятся к украинцам. Просят нас общаться с ними на украинском языке, специально вводят в переводчик немецкий и украинский языки. Хозяйка возила нас в маленький городок, где всего одна улица. Но даже там через дом вывешены украинские флаги, настолько немцы нас поддерживают", – говорит Светлана.

Чего, разумеется, не скажешь о выходцах из России. Но не всех. "У нас переводчица русская, но они давно живут тут. Она тоже очень хорошо к нам относится и все поясняет. Они не поддерживают Россию и переживают за Украину.

А вот муж ходил в специальный магазин Tafel , где за 1 евро беженцы и малоимущие могут получить коробку с продуктами. Там было много россиян. Так они все приходят туда специально с георгиевскими ленточками. Ведут себя очень агрессивно, вызывающе, кричат, что мы тут понаехали, видимо, отбираем у них социальную помощь. "Понаехали, Владимир Владимирович все правильно делает!" Чуть до драки не дошло", – говорит Светлана.

Светлана рассказывает, что семья получает около 900 евро помощи на троих. На эти деньги не разгуляешься, но на еду хватает.

Цены на продукты в Германии примерно, как в Киеве, что-то даже дешевле. Бананы 1 евро, йогурт – 0,3 евро, сыр, колбаса, сливочное масло тоже доступны. Дороже рыба и яйца. Дорогое топливо – 2,2 евро за литр.

Недавно тут были перебои с подсолнечным маслом, теперь оно появилось по 5-7 евро за литр. Также была напряженка с мукой, но сейчас она тоже есть в продаже по 0,47 евро за кг.

Светлана с мужем решили больше не ходить в магазины, где собираются россияне, они предпочитают покупать еду в супермаркетах со скидками.

Что касается одежды, то тут так же много секондхендов, где можно выбрать дешевую одежду. Также люди приносят вещи в магазины и бесплатно отдают потому что они не подошли им по размеру, существуют и благотворительные центры выдачи одежды.

Что касается жилья, то украинцы собираются арендовать жилье, чтобы не стеснять немцев. Потому что из-за лечения Светлане тут придется задержаться.

"Можно поселиться в общежитии для беженцев. Те, кто там живет, рассказывают, что условия там как в коммуналке. Санузел на 20 человек на этаже, кухня общая. Поскольку тут живут не только украинцы, а беженцы с разных стран, бывает шумно, курят. Мы хотим подобрать квартиру. Но в соцслужбе сказали, что она должна быть не менее 70 кв м на троих. И нужно уложиться в сумму примерно 400-800 евро. В каждом административном округе свои суммы. Это уже сложнее. Но искать лучше через знакомых, друзей. Потому что если ты будешь доплачивать со своих средств, то помощь могут с тебя снять, поскольку ты платежеспособен", – рассказывает украинка.

Работу в Германии найти тоже можно, но ты также потеряешь при этом социальные выплаты. "Тут не принято работать за кеш, только через фирму, официально. Муж даже предложил хозяйке помочь чем-то, поскольку он строитель, но она отказалась. Сказала, что у нее могут быть проблемы".

Сами немцы очень экономные, у многих есть запас дров, которыми они отапливают свои дома. Средняя температура в помещениях 16 градусов. Много ветряков. Немцы понимают, что рано или поздно им придется отказаться от российского газа, но очень переживают из-за этого. Во-первых, поднимутся цены, а во-вторых, очень боятся, что Россия с войной может прийти и к ним.

Также немало украинцев от войны уехало и в Бельгию. Тут достаточно большая диаспора земляков, которые тоже сплотились и стали помогать своим беженцам.

26-летний Никита уже два года живет в Бельгии, учится и работает тут. Он рассказывает, что украинцев в основном тут селят в приемные семьи, но есть и те, кто селится у родственников, знакомых.

"Также, если в городе или общине (селе) есть свои жилые помещения, или им кто-то выделил помещение, то украинцев могут поселить туда. Мы недавно собирали мебель в одном таком здании", – говорит Никита.

Чтобы получить жилье нужно обратиться к волонтерам или пойти в местную мэрию, где есть база таких волонтеров, которые готовы вас поселить.

"Бывают, конечно, проблемы. Человек поселился в семье, а чтобы получить "карточку А" нужно указать место своего проживания. Это как регистрация. И бельгийцы начинают сомневаться, вдруг вы там пропишитесь навсегда. Но это неправда. Иногда хозяева жилья поселят людей, а через месяц начинают просить деньги. Хотя они от властей получают компенсацию в 200-300 евро за украинцев. Это единичные случаи, но о них сообщали", – рассказывает Никита.

Сразу квартиры ищут себе те, кто имеет деньги, например, ITишники. Но особенность Бельгии в том, что на пару месяцев мало кто сдает жилье, хотят на год и даже три. При этом нужно еще внести залог. Для этого надо иметь средства.

В Бельгии каждый месяц беженцам из Украины выплачивают 1090 евро. Плюс в первый месяц дают единоразовую помощь в 310 евро. На каждого ребенка добавляют по 200-300 евро в месяц.

В экстренном случае, когда совсем негде жить, то на 1-2 ночи вас могут принять в Брюсселе в специальном центре, а потом вас отправят в село.

"Многие хотят остаться в Брюсселе. Но там "карточку А", которая дает разрешение и на работу тоже, оформляют месяцами. В небольшом городе или в селе получить ее намного проще. В Бельгии очень хороша развита сеть сообщения между городами – поезда, автобусы. Вы можете за полчаса-час добраться до Брюсселя. Многие местные жители так ездят на работу", – рассказывает украинец.

В Бельгии также украинским беженцам выдают медицинскую страховку, которая покрывает практически все, даже операцию. Неотложная помощь тут бесплатная.

Что касается работы, то также как и везде в Европе без знания языка ты можешь рассчитывать только на вакансию повара, водителя, строителя, уборщицы. Можно устроиться на уборку, упаковку спаржи, сбор клубники.

Кейтеринговые фирмы без знания языка берут людей на приготовление бутербродов, салатов, мыть посуду.

На таких работах можно рассчитывать на зарплату чистыми 1400 – 2000 евро. Но если ты устроился работать, то уже социальной помощи тебя лишают. Поэтому следует подумать.

Со знанием языка – нидерландский или французский, плюс английский – могут взять фармацевтом, их тут дефицит. Можно устроиться официантом или барменом.

"Украинцы сами себе находят дело. Например, тут быстро раскупили украинские флаги, они были дефицитом. Некоторые украинки занялись тем, что шьют флаги и флажки, делают украинские браслеты, веночки. Другие пекут пасочки, лепят вареники и пельмени. Полно девушек, которые предлагают маникюр, реснички, брови. Другие работают онлайн психологами", – продолжает Никита.

Ну а если денег не хватает, то всегда можно обратиться в Красный крест и получить талон на питание, или в волонтерский центр, где вам помогут.