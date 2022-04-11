Приехал в Украину убивать, а ему жена изменила: российский пленный оконфузился во время разговора с супругой. Видео

Один из пленных российских оккупантов попал в неловкую ситуацию, когда позвонил по телефону своей жене. Пока путинский слуга убивал в Украине мирное население, возлюбленная развлекалась с другим.

Пикантные подробности выяснились благодаря видео, которое в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Интересно то, что женщина даже сама рассказала ему, что с другим (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"– А я здесь это... знаешь, с кем?

– Ну?

– С Т... (имя неразборчиво).

– А где он?

– (в трубку говорит мужчина. – Ред.) Салам, братан, как дела?

– Можно отключить?" – попросил шокированный оккупант.

Видео дня

Отметим, что российские жены, похоже, не слишком страдают из-за того, что мужчины ушли на войну, где рискуют погибнуть. Одна из них, например, призналась мужчине, что уже знает, сколько денег получит за его ранение или смерть. Наивный захватчик поверил, что в случае смерти родственникам выплатят 3 млн руб.

"Не три, а пять. 3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7", – уточнила жена, которая уже обо всем узнала – мол, Путин сказал по телевизору, что "у нас все отлично". Хотя и уточнила: "Ну и нах ** они нужны?"

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, побывавшие на войне в Украине, предчувствуют собственную смерть и мечтают только о том, чтобы их сыновья никогда не пошли служить в российскую армию. Они понимают, что несут огромные потери и могут вернуться домой только ранеными или мертвыми.