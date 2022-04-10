Приближает победу Украины: в сети показали снайпера ССО за работой. Фото
Силы специальных операций в одном снимке показали будни украинского снайпера, который своим способом уничтожает врагов. Он – один из защитников, приближающих Украину к победе.
Фото опубликовано на Facebook-странице ССО Вооруженных сил. Правда, лицо украинского Героя на нем, конечно, замаскировали (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Для нас – это особенно важное фото. Сделано обычным телефоном, без фильтров и картинных поз. Но очень ценное. Историческое", – говорится в сообщении.
На снимке снайпер Сил специальных операций ВСУ находится у себя на позиции. Одной рукой он придерживает стоящее на табуретке оружие. Другой же показывает распространенный жест "Виктория", означающий победу или мир.
Коллеги воина отметили, что это редкость, когда кто-нибудь из таких, как он, попадает в кадр. Ведь украинские снайперы, прежде всего, работают на результат.
"И поверьте: работают хорошо. Когда по радиосвязи от них приходит доклад "Снял", значит, украинцы на один шаг стали ближе к Победе", – подчеркнуло командование ССО.
Отметим, что украинские женщины защищают родную землю наравне с мужчинами. В одной из бригад морской пехоты снайпером пять лет служит хрупкая девушка из псевдо "Уголек". Защитница объяснила, почему воюет против оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный снайпер из Канады, приехавший в Украину бороться с оккупантами, потроллил пропагандистов новым фото. Таким образом он развенчал мифы кремлевских приспешников, которые уже несколько раз его "хоронили".