Приближает победу Украины: в сети показали снайпера ССО за работой. Фото

Силы специальных операций в одном снимке показали будни украинского снайпера, который своим способом уничтожает врагов. Он – один из защитников, приближающих Украину к победе.

Фото опубликовано на Facebook-странице ССО Вооруженных сил. Правда, лицо украинского Героя на нем, конечно, замаскировали (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Для нас – это особенно важное фото. Сделано обычным телефоном, без фильтров и картинных поз. Но очень ценное. Историческое", – говорится в сообщении.

На снимке снайпер Сил специальных операций ВСУ находится у себя на позиции. Одной рукой он придерживает стоящее на табуретке оружие. Другой же показывает распространенный жест "Виктория", означающий победу или мир.

Видео дня

Коллеги воина отметили, что это редкость, когда кто-нибудь из таких, как он, попадает в кадр. Ведь украинские снайперы, прежде всего, работают на результат.

"И поверьте: работают хорошо. Когда по радиосвязи от них приходит доклад "Снял", значит, украинцы на один шаг стали ближе к Победе", – подчеркнуло командование ССО.

Отметим, что украинские женщины защищают родную землю наравне с мужчинами. В одной из бригад морской пехоты снайпером пять лет служит хрупкая девушка из псевдо "Уголек". Защитница объяснила, почему воюет против оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный снайпер из Канады, приехавший в Украину бороться с оккупантами, потроллил пропагандистов новым фото. Таким образом он развенчал мифы кремлевских приспешников, которые уже несколько раз его "хоронили".