Превратили в пепел: в ВСУ показали уничтоженный лагерь российских оккупантов. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины показали разрушенный лагерь обеспечения оккупантов. На видео видно несколько прочностью уничтоженных единиц техники противника.

Соответствующий пост появился на Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На записи один из военных показывает результаты профессиональной работы украинских защитников. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Видео дня

Бойцы подразделения не сообщают, где была проведена успешная операция по ликвидации обеспечения врага. Но на кадрах можно разглядеть, какая техника находилась на месте событий. Среди обломков есть четкие очертания бронированных машин, грузовика и остатки танков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные ВСУ 7 мая уничтожили вражеский состав боеприпасов и нанесли другие убытки армии Кремля. В частности, были ликвидированы несколько воздушных целей и кораблей.