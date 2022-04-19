Премьер Польши приехал во Львов и открыл модульный городок для переселенцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом во Львов. Там он вместе с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым, а также городским главой Львова Андреем Садовым открыл модульный городок для переселенцев.

Эти дома стали подарком городу от польского правительства. Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Модульный городок находится на улице Уласа Самчука и состоит из 88 домиков. В общей сложности там может жить 350 человек, а сейчас уже поселились первые 250 переселенцев, в частности родители с детьми, которые приехали из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов.

В городе есть душевые кабинки, туалеты, столовая и медпункт.

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"Мы не можем оставить наших друзей и соседей наедине. Сердце Европы бьется в Украине. Нам важно объединиться, чтобы обеспечить спокойствие в мире", - отметил Моравецкий.

В целом польские власти предоставили городу более 300 модульных контейнеров. Благодаря этому во Львове смогут обустроить три таких городка. Второй модульный городок в городе начал возводить 13 апреля в районе улиц Научная – И. Пулюя. Там поставят около 120 домиков. Еще один городок планируют развернуть в районе улицы Тракт Глинянский, там должны поселиться беременные женщины, которые были эвакуированы из опасных мест.

Напомним: прицельные попадания вражеских ракет по Львову утром 18 апреля привели к значительным жертвам – сейчас подтверждена смерть семи человек. Еще 11 человек получили ранения, среди них – ребенок. Атака российских оккупантов значительно повредила военную и гражданскую инфраструктуру в разных частях города.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Львову утром 18 апреля, попала в гражданский объект города – шиномонтаж. В результате преступных действий россиян повреждено или уничтожено около 40 автомобилей.