Премьер-министр Испании побывал в Бородянке и заявил, что шокирован зверствами российской армии. Видео

В четверг, 21 апреля, в столицу Украины Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он планирует провести переговоры с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

Глава испанского правительства вылетел самолетом в Польшу, а оттуда приехал на поезде в украинскую столицу. Об этом сообщает издание El Mundo (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что поездка Педро Санчеса в Киев направлена ​​на то, чтобы передать поддержку Испании украинскому народу и неприятие войны, которую развязал глава РФ Путин.

Кроме того, на встрече с украинским лидером Санчес планирует заверить, что Испания продолжит направлять гуманитарную и военную помощь в Украину.

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Сам премьер в своем Twitter написал, что Украина может рассчитывать на поддержку, солидарность и приверженность Испании.

Перед встречей с президентом Зеленский премьер Испании побывал в Бородянке, где российские оккупанты творили зверства. Санчес заявил, что шокирован зверствами путинской войны на улицах Бородянки.

"Потрясен, увидев ужас и зверства путинской войны на улицах Бородянки. Мы не оставим украинский народ наедине", – написал Санчес в Twitter.

Напомним, в Испании обнаружили четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, близким к окружению диктатора Владимира Путина. Аж 16 из 34 активов находятся в Каталонии. Найдено 14 объектов недвижимости и две яхты в провинциях Жироны, Таррагоны и Барселоны. Остальное обнаружили в Аликанте, Малаге и на Балеарских островах.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский город Фуэнтес-де-Андалусия будет переименован в Украину во время Страстной недели. На такой шаг местные власти пошли в знак солидарности с украинцами из-за военного вторжения РФ.