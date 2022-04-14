'Прекратите кормить военную машину России': Зеленский показал миру ужасы войны Путина. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в 50-й день полномасштабной войны с Россией продемонстрировал ужасные кадры зверств, которые совершают в нашей стране оккупанты. Его целью было показать миру, что с Украиной и украинцами сделала и продолжает делать РФ.

Соответствующий ролик президент опубликовал в своем Telegram-канале вечером в четверг, 14 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"50 дней нас цинично пытаются уничтожить. 50 дней украинский народ героически сопротивляется. Мы не боимся ничего, потому что знаем, за что боремся. У нас достаточно смелости покончить со злом", – написал глава государства.

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Он показал, как российские захватчики убивают в Украине детей и взрослых, как стирают с лица земли мирные украинские города и села, минируют детские площадки, ракетами убивают тех, кто убегает от войны, расстреливают жителей оккупированных территорий и хоронят их в братских могилах.

В ролике, опубликованном Зеленским, показаны также кадры мародерства оккупантов, которые тянут с собой буквально все, что попадается на глаза, и то, как нагло лгут всему миру официальные представители РФ и пропагандисты.

Президент Украины подчеркнул, что мы не просим бороться с агрессором вместо нас, мы лишь нуждаемся в помощи. Надо, чтобы мир перестал спонсировать эту кровавую войну, покупая российские энергоносители, а также снабдил Украину необходимым оружием.

"Прекратите кормить российскую военную машину. Помогите Украине с оружием. Тогда мир и добро победят гораздо быстрее", – обратился к миру Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад должен объединиться в поддержке Украины и предоставить оружие украинскому войску, чтобы отразить российскую агрессию. Президент Владимир Зеленский озвучил список современного оружия, необходимого нашей стране.