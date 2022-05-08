'Праздник, обожженный войной': Зеленский поздравил украинок с Днем матери. Фото

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери. Он назвал нынешний праздник особенным, ведь он проходит в условиях военного времени, где каждая мать – героиня для своих детей и всего государства.

Слова признательности он опубликовал на официальном Telegram-канале. К тому же президент поделился фотографиями украинских женщин и детей из бомбоубежищ, с вокзалов и эвакуационных маршрутов.

"Это особый День матери. Обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам. Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей, ради Украины. Почет и благодарность вам! С праздником!" – пишет Зеленский.

Видео дня

На фотографиях видно, как женщины спасают своих детей, уезжая с ними из опасных регионов Украины. Многим из них пришлось оставить дома мужей и родителей, чтобы спасти малышей от ужасов войны.

Но некоторым мамам все же приходится долгое время практически жить в бомбоубежищах. В таких условиях они делают все возможное, чтобы успокоить детей и помочь им пережить этот период.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. В ходе гуманитарной операции погибли три защитника города.