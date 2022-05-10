Праздничный 'торт' и блинчики от тети Суп: спасенные с 'Азовстали' рассказали о жизни в подземелье

Сотни жителей Мариуполя, которые прятались от российских бомбардировок под заводом "Азовсталь", удалось спасти от оккупантов. Наконец, спустя более двух месяцев, выйдя из темных и сырых укрытий, они радовались солнечному свету, а затем – безопасности.

Правда, до нее взрослым и детям пришлось преодолеть длинный эвакуационный путь. Выезжая к месту назначения на подконтрольной Украине территории, в автобусах мариупольцы рассказывали о жизни в подземелье, передает ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в автобусах, которые ехали 15 часов, постоянно звучали разговоры о еде, которой не хватало. Однако люди припомнили, как однажды в холодильниках разбомбленного завода нашли торт и отметили им 8 марта. Затем был еще второй – почти "торт".

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"Праздник, хотелось торт, свечи. Мы из того, что было, сделали на сковороде лепешки и из муки заварной крем с сахаром. Вышло что-то похожее на "Наполеон". Поставили толстую обычную свечу, общипали ее и такой торт получился", – рассказали эвакуированные.

По их словам, в укрытии они чаще всего ели суп с оладьями от Натальи, которую прозвали тетя Суп.

"Дети не запомнили, как меня зовут, так что я сказала, давайте буду для вас тетя Суп", – объяснила женщина.

Сейчас, признается, оладьи она может сделать наверное из всего. Из-за нехватки продуктов то, что было, Наталья разбавляла кашами и делала завтрак для детей.

"Это был крутой стимул не опускать руки", – призналась жительница Мариуполя.

Она и остальные люди в автобусах были слишком измучены. Но доехав в безопасное место, они радовались, что им удалось спастись из подземелий уничтоженного металлургического комбината, обнимались и благодарили представителей "Красного креста" за спасение.

Среди пассажиров была и 4-летняя Алиса, которая выезжали из "Азовстали" вместе с мамой, но оккупанты задержали женщину в фильтрационном лагере. О девочке впервые стало известно, когда мама сняла ее на камеру в укрытии – Алиса была первой из детей там, кто рассказал, как все они хотят выбраться. Тогда стоп-кадр из этого видео увидел мир – футболисты "Шахтера" вышли на поле из фото маленькой украинки.

Во время эвакуации уставшая девочка сначала сладко спала, но проснулась от жары – ехала до сих пор в зимних вещах. О маме и войне журналисты не решились с ней говорить, но маленькая девочка призналась, как хочет стать врачом.

Прибыв на место, детей забрали из автобусов, чтобы они наконец-то могли отдохнуть и помыться после ада, из которого вернулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные путинской армии насильно вывезли тысячи мариупольцев в отдаленные регионы РФ. Депортированных украинцев, среди которых сотни детей, россияне расселяют в лагерях на базе заброшенных санаториев.