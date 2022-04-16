ПРАВДА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ – НАМЁК...

Если ты вчера в фейсбуке

Написал, что в Чёрном море

Утонул ракетный крейсер

Под названием "Москва",

То к тебе сиюминутно

В дверь ворвутся космонавты,

В автозак тебя посадят

И тебя доставят в суд.

А судья орёт белугой:

- Ты – изменник и предатель,

По статье тебя посадим

Двести семь УК РФ!

Та статья грозит ублюдкам,

Кто под видом достоверной

Информацию с неправдой

Размещает в соцсетях.

За такие вот делишки

Срок лишения свободы

Видео дня

До пятнадцати годочков

Припаяют только так!

Говорит Минобороны,

Что ракетный крейсер грозный

Сам случайно загорелся

И немножко погорел,

А сейчас плывёт спокойно

В славный город Севастополь,

Где его чуть-чуть починит

Его славный экипаж.

Но на следущее утро

Если ты в фейсбук напишешь,

Что плывёт себе по морю

Крейсер с именем "Москва",

То тебе менты с ОМОНом

В тот же миг сломают двери

И опять к судье доставят

Чтобы осудить за фейк.

Потому что спал пока ты,

Правда резко изменилась

И теперь Минобороны

Говорит, что всё не так,

А ракетный крейсер-флагман

Утонул себе как милый

И пугает ржавой тушей

Черноморских рыб на дне.

Но к министру обороны

Даже если он с похмелья

Врёт как самый сивый мерин,

Не приходит прокурор,

Не сажает, не штрафует

Потому что он, министр,

Славит армию родную

И нацистов победил.

Никого не убивают

Русской армии солдаты,

Не насилуют, не грабят,

Не стреляют ни в кого,

А посылки их домашним

Шлют проклятые фашисты,

Положив в них для обмана

Много разных ништяков.

Эсэмэски с текстом "Мама,

Забери меня отсюда!"

Отправляет маме лично

Украинский президент,

А сынок живой-здоровый

И друзья его – живые,

А походный крематорий

Рядом просто так стоит.

Как сказал Бодров Данила?

Правда в силе! Сила в правде!

Говорится в русской сказке:

"Правда – ложь, да в ней намёк…"

Так что спи себе спокойно,

Ты же – русский, православный,

И по версии Пескова

Ты ни в чём не виноват!