Правда – ложь, да в ней – намек
ПРАВДА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ – НАМЁК...
Если ты вчера в фейсбуке
Написал, что в Чёрном море
Утонул ракетный крейсер
Под названием "Москва",
То к тебе сиюминутно
В дверь ворвутся космонавты,
В автозак тебя посадят
И тебя доставят в суд.
А судья орёт белугой:
- Ты – изменник и предатель,
По статье тебя посадим
Двести семь УК РФ!
Та статья грозит ублюдкам,
Кто под видом достоверной
Информацию с неправдой
Размещает в соцсетях.
За такие вот делишки
Срок лишения свободы
До пятнадцати годочков
Припаяют только так!
Говорит Минобороны,
Что ракетный крейсер грозный
Сам случайно загорелся
И немножко погорел,
А сейчас плывёт спокойно
В славный город Севастополь,
Где его чуть-чуть починит
Его славный экипаж.
Но на следущее утро
Если ты в фейсбук напишешь,
Что плывёт себе по морю
Крейсер с именем "Москва",
То тебе менты с ОМОНом
В тот же миг сломают двери
И опять к судье доставят
Чтобы осудить за фейк.
Потому что спал пока ты,
Правда резко изменилась
И теперь Минобороны
Говорит, что всё не так,
А ракетный крейсер-флагман
Утонул себе как милый
И пугает ржавой тушей
Черноморских рыб на дне.
Но к министру обороны
Даже если он с похмелья
Врёт как самый сивый мерин,
Не приходит прокурор,
Не сажает, не штрафует
Потому что он, министр,
Славит армию родную
И нацистов победил.
Никого не убивают
Русской армии солдаты,
Не насилуют, не грабят,
Не стреляют ни в кого,
А посылки их домашним
Шлют проклятые фашисты,
Положив в них для обмана
Много разных ништяков.
Эсэмэски с текстом "Мама,
Забери меня отсюда!"
Отправляет маме лично
Украинский президент,
А сынок живой-здоровый
И друзья его – живые,
А походный крематорий
Рядом просто так стоит.
Как сказал Бодров Данила?
Правда в силе! Сила в правде!
Говорится в русской сказке:
"Правда – ложь, да в ней намёк…"
Так что спи себе спокойно,
Ты же – русский, православный,
И по версии Пескова
Ты ни в чём не виноват!
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