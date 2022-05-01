Появилось видео удара из 'Стугны-П', которым ВСУ сбили российский 'Аллигатор' за $10 млн

Россия продолжает нести большие потери на войне против Украины. Она не только использует своих солдат как пушечное мясо, но и теряет десятки миллионов долларов каждый раз, когда наши Вооруженные силы уничтожают военную технику оккупантов.

Украинские военные сбили очередной вертолет российских захватчиков Ка-52 "Аллигатор", который стоит 10 миллионов долларов. В сети появились кадры удара по вражескому борту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Вертолет оккупантов был сбит одним метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

На кадрах видно, как по "Аллигатору" выпустили одну ракету, после чего вертолет загорелся и упал.

Напомним, что ранее расчет комплекса ПВО 68-й бригады сбил новейший российский вертолет Ка-52. Еще один такой вертолет 21 апреля уничтожили нацгвардейцы на территории Запорожской области. Второй вражеский вертолет бросился спасаться бегством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля в Николаевской области оккупанты потеряли еще два беспилотника "Орлан-10". В свою очередь в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".

А в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов – Су-25 "Грач" стоимостью 11 млн долларов. Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины.