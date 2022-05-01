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Появилось видео удара из "Стугны-П", которым ВСУ сбили российский "Аллигатор" за $10 млн

София Закревская
Война в Украине 2022
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8,9 т.
Появилось видео удара из 'Стугны-П', которым ВСУ сбили российский 'Аллигатор' за $10 млн

Россия продолжает нести большие потери на войне против Украины. Она не только использует своих солдат как пушечное мясо, но и теряет десятки миллионов долларов каждый раз, когда наши Вооруженные силы уничтожают военную технику оккупантов.

Украинские военные сбили очередной вертолет российских захватчиков Ка-52 "Аллигатор", который стоит 10 миллионов долларов. В сети появились кадры удара по вражескому борту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вертолет сбили одним метким ударом.
Видео дня

Вертолет оккупантов был сбит одним метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

На кадрах видно, как по "Аллигатору" выпустили одну ракету, после чего вертолет загорелся и упал.

Напомним, что ранее расчет комплекса ПВО 68-й бригады сбил новейший российский вертолет Ка-52. Еще один такой вертолет 21 апреля уничтожили нацгвардейцы на территории Запорожской области. Второй вражеский вертолет бросился спасаться бегством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля в Николаевской области оккупанты потеряли еще два беспилотника "Орлан-10". В свою очередь в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".

А в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов – Су-25 "Грач" стоимостью 11 млн долларов. Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины.