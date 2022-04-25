Появилось видео, как экс-начальник смены 'Азовстали' сдает оккупантам информацию о заводе

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн рассказал оккупантам, где на территории комбината могут находиться украинские воины и мирные жители. Напомним, что в убежищах завода остаются сотни женщин и детей.

Всю эту информацию предатель сдал прокремлевскому российскому СМИ "Известия". Он показывал на карте, где именно расположены цеха, в которых легче всего укрыться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чуприн сказал, что, по его мнению, бойцы "Азова" и других подразделений могут находиться в месте, где "можно переждать довольно мощные удары относительно безболезненно".

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"Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции", – сказал экс-сотрудник предприятия.

Коллаборант, который хорошо знает территорию "Азовстали", также поделился с военными преступниками данными о том, как по заводу могут передвигаться наши защитники.

Он выдал заявление, что в цехах комбината с железобетонными конструкциями можно находиться довольно долго и даже "ядерную зиму можно пересидеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на большой христианский праздник Пасха, "благочестивые" и "богобоязненные" российские оккупанты непрерывно атаковали "Азовсталь" в Мариуполе 24 апреля. На территории комбината находятся защитники города и многие мирные жители, преимущественно женщины и дети.

Именно их россияне атаковали тяжелыми бомбами, обстреливали артиллерией и собирались штурмовать.