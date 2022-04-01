Появилось фото кабинета главы Харьковской ОВА, разбомбленного оккупантами: в помещении погибли 29 человек

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов показал фото собственного кабинета в разрушенном оккупантами здании ОГА. Когда-то солидный интерьер превратился в руину: все разбито и засыпано обломками.

Соответствующий снимок Синегубов разместил в Telegram. Он напомнил, что в результате удара ракетой по зданию 1 марта 2022 года погибли 29 человек.

1 марта оккупанты накрыли Харьков массированными ракетными ударами: одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. Момент прилета ракеты зафиксировали камеры наблюдения, по факту нарушения обычаев войны русскими начато расследование.

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"Рашистские мрази нанесли удар по центру Харькова. Они воюют с гражданским населением. Как и нацисты во Второй мировой. Между ними нет разницы", – высказался народный депутат Украины 8 созыва Борислав Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались провести переговоры с заместителем председателя Харьковской ОГА Романом Семенухой. Они хотели, чтобы тот сдался, но были посланы чиновником вслед за российским кораблем.

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