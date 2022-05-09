Повторится сценарий 1991 года: украинский историк рассказал, что ждет РФ после войны с Украиной

После поражения России в войне с Украиной страну-агрессор ждет коллапс. Государство будет очень ослабленным, скатится до уровня 1991 года и будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак в эфире канала "Украина 24" в воскресенье, 8 мая. По его словам, в такой ситуации западные страны могут ставить Кремлю свои условия.

Он напомнил, что в План Маршала, принятый в 1947 году, входила не только экономическая составляющая для восстановления Европы. В нем речь шла и о политических реформах. Чтобы возродить либеральную демократию в послевоенной Западной Европе потребовалось время.

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Грицак считает, что подобный План будет не только у Украины, но и у России, в первую очередь для политических реформ.

"Потому что Россия должна отменять санкции, а санкции можно отменить только взамен на отдельные политические требования", – отметил он.

По мнению историка, победа Украины в войне с РФ будет далеко не мягкой, придется заплатить большую цену.

После 1991 года у всего мира была вера, что Россия справится с реформами, однако, по словам Грицака это было иллюзией, и верить РФ в целом нельзя. "История показывает, что после коротких периодов российских реформ всегда приходит период долгих реакций, создание военных, авторитарных, тоталитарных режимов", – сказал эксперт.

Он добавил, что запад плохо знает российскую историю, ведь раздавались голоса, предупреждающие о том, что РФ начинает двигать не в ту сторону. Сейчас же, все поняли, что за игнорирование истории можно заплатить большую цену.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы за 20-30 не было нового Путина. Маятник дальше двигается, его никто не остановил, а чтобы остановить этот откат после короткого периода реформ, длинный откат, тяжелый откат, очень темный откат, требуются специальные стратегические решения", – отметил историк.

По его мнению, России необходима своеобразная дерусификация – отказ от идеи Великой России, а также демилитаризация. То есть, все, чем российский диктатор Путин угрожал украинскому государству, нужно сделать с самой Россией, считает Грицак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных вещи, которые помогут нашей стране одержать победу над Россией и защитить свою свободу и свободу всего мира. По словам главы украинского государства, это оружие для ВСУ, санкции против страны-агрессора и финансовая поддержка.