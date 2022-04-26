Потери России в войне с Украиной оценили в $20 миллиардов. Инфографика

В сети сделали предварительный расчет военных потерь путинской армии в войне с Украиной. За два месяца боевых действий против ВСУ потери России оценили более чем в 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщило международное разведывательное сообщество Informnapalm в Telegram. В сообщении говорится, что приблизительные подсчеты сделал один из читателей канала.

"Один из читателей Informnapalm написал, что сделал такой дашборд по расчету военных потерь рашистов в войне против Украины. По этим расчетам на сегодняшний день потери составляют более $20 млрд!" – говорится в сообщении.

2 258 ББМ – $2,1 млрд;

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884 танка – $2,2 млрд;

181 самолет – $7,2 млрд;

154 вертолета – $3,1 млрд;

149 РСЗО – $1,6 млрд;

69 средств ПВО – $1,4 млрд;

8 кораблей – $1,3 млрд;

артиллерия – $820 млн;

ПУ ОТРК – $120 млн;

БПЛА – $20 млн;

цистерны с ГСМ – $7,6 млн.

Отметим, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на 25 апреля (с 24.02 до 25.04) Россия потеряла около 22 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 2 тыс. бронемашин, 884 танка и 154 вертолета оккупантов.

Там подчеркнули, что подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты подсчитали, что 5000 единиц российской военной техники, которую уничтожила украинская армия, можно переделать как металлолом. Его вес составит около 85 тыс. тонн, стоимость которых оценивается примерно в $45 млн.