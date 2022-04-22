'Потерь нет': в России случайно обнародовали данные о погибших в Украине

Прокремлевское издание Readovka случайно обнародовало данные российского Министерства обороны о реальных потерях страны в войне с Украиной. На закрытом заседании ведомства, как говорится в публикации пропагандистов, прозвучала цифра в 13 414 погибших оккупантов.

Сообщении появилось на странице издания в соцсети "Вконтакте", однако позже запись была удалена. Скриншот опубликовали в Telegram-канале Вооруженных сил Украины.

В ней также говорится, что еще около 7 тысяч российских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

"Также были озвучены цифры по крейсеру "Москва": подтверждено 116 погибших, еще более 100 человек считаются пропавшими без вести", – говорится в публикации.

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Пропагандисты даже привели слова заместителя министра обороны РФ. Он сказал, что "подсчет количества погибших затруднен из-за интенсивности боевых действий и недоступности к телам на месте сражений".

Российский блогер и общественный деятель Максим Кац на своем канале в Twitter отметил, что Readovka сейчас является провластным изданием в России.

"Ого, ничего себе. Это такие потери реально решили признать? Readovka провластное издание сейчас", – написал он.

Отметим, что, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 21 тысячи военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц различной военной техники. В частности, украинские Силы обороны уничтожили почти 830 вражеских танков и свыше 320 самолетов с вертолетами и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские пропагандисты, похоже, получили новые темники о том, как писать о потерях РФ в Украине. Указ, судя по всему, дошел даже до Министерства обороны страны-агрессора, где накануне выдали свои потери за украинские.