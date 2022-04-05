'Поставили на колени и выстрелили в голову': жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужа. Видео

Жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа. По ее словам, они поставили мужчину на колени и выстрелили ему в голову.

Это произошло утром 5 марта. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха".

"Мы сидели дома, у нас дом на две половины. И услышали взрыв, нашу часть дома взорвали, и началась стрельба по окнам. Сказали: "Выходите". Олег вышел – не стреляйте тут мирные. Он руки поднял. Я за ним следом вышла", - рассказала вдова.

Россияне спросили у них, почему они прячутся. На это женщина ответила, что им страшно и они стреляют.

Видео дня

Оккупанты им ответили: "Вы не видите, мы русские, у нас георгиевские ленточки. Мы освободители – пришли вас освобождать".

После этого они отвели женщину в сторону, а дом начал гореть. Муж Ирины побежал его тушить, но захватчики не дали этого сделать.

"Они ему кофту сняли, на улицу вывели, на колени поставили, и в голову выстрелили. А меня допрашивали, где тут нацыки", - добавила женщина.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневную должность преступлениям русских извергов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, боятся ли они и дальше "спровоцировать и оскорбить" Москву.

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