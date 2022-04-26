Поставили на колени и выстрелили в голову из автомата: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужа

Во время оккупации Бучи российские военные убили мужчину на глазах его жены, а потом выгнали женщину с пожилым отцом на улицу. Тело погибшего около месяца пролежало рядом с другими трупами.

Об этом рассказала жительница города Ирина Абрамова в интервью изданию "ГОРДОН". Ей с родными не повезло уехать с города до прихода кремлевских войск, поэтому пришлось пережить все зверства солдат РФ.

"Пятого марта к нам пришли. Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Началась пальба по окнам и дверям. Мы быстро перебежали в ту часть дома, где жил отец", – делится женщина. Ее муж Олег попытался выйти к российским военным и объяснить, что они обычные мирные жители. Но те даже не стали слушать. Они заставили всех выйти на улицу, пока их дом догорал.

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Всего Ирина вспомнила четверых оккупантов. Трое, на первый взгляд, были совсем молодыми, не старше 20 лет. Один выглядео на 30-35. "Похоже, это были кадыровцы – специфический акцент. Они были безбородые, но характерная внешность – черненькие", – говорит она.

Причин убивать мужа Олега у военных не было, но они все равно это сделали. Перед тем, как выстрелить ему в голову, оккупанты заставили его снять курточку и опустится на колени.

"Ничего не объясняя. Молча. Я выбежала через мгновение после выстрела. У него из уха кровь толчками выходила. Сердце еще билось. Крови было очень много. Я кричала, просила, чтобы меня тоже убили. Они совершенно равнодушно наблюдали. В тот момент я не хотела жить. Я, в принципе, и сейчас не очень хочу", – рассказывает Ирина.

Далее ее с отцом еще некоторое время держали "на мушке", но потом отпустили. Убрать или похоронить тело мужа ей не дали, даже к дому не подпускали. Аргументировали это якобы расположением блокпоста на этой территории.

После освобождения Бучи женщина наконец-то смогла вернутся к телу погибшего мужа. "Олег так и лежал на улице. Вокруг было очень много убитых людей, расстрелянных. Они, правда, были одеты, а Олег лежал раздетый. Перед тем, как убить, у него отобрали телефон и куртку", – делится она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче до сих пор каждый день проходят похороны убитых во время оккупации мирных жителей.