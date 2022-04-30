Посольство Азербайджана отправило в Днепр 20 тонн продовольственной помощи

Днепр получит два десятка тонн гуманитарной продовольственной помощи. Это продукты длительного хранения.

"Решили отправить эти 20 тонн в город Днепр, потому что сейчас он превратился в гуманитарный хаб, приняв десятки тысяч беженцев из Мариуполя, Харькова, Северодонецка и других городов", - сказала в своем комментарии одному из азербайджанских изданий посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. Известно также, что ее сын присоединился к упаковке груза.

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Госпожа посол подчеркнула, что сбор гуманитарной помощи для Днепра и других украинских городов будет продолжаться.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов выразил благодарность Эльмире Ахундовой и народу Азербайджана, отметив, что Днепр, как город, где живет великая азербайджанская община, всегда будет помнить эту поддержку.