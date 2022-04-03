'Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили!' Зеленский обратился к матерям российских солдат из-за резни на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский выложил страшные фото зверств российских оккупантов в украинской Буче. Он призвал российских матерей внимательно посмотреть на то, что натворили их сыновья – и осознать, каких ублюдков они вырастили.

Также Зеленский напомнил, что ровно 14 лет назад состоялся саммит НАТО в Бухаресте, где Альянс мог дать старт присоединению Украины – и не допустить того ужаса, который творит ныне Россия на украинской земле. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - написал Зеленский, выложив фотосвидетельство страшных преступлений путинских палачей в Буче.

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Также он предложил внимательно посмотреть на замученных украинцев российским матерям.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - отметил Зеленский.

Он выложил фото зверств российских оккупантов в Буче, сделанные фотографами Vadim Ghirda, Ronaldo Schemidt, УНИАН.

На Бухарестском саммите НАТО, о котором упомянул президент Украины и который проходил 2-4 апреля 2008 года в Румынии, в повестке дня стоял ряд вопросов. Кроме рассмотрения признания Косово и войны в Афганистане, страны-члены НАТО обсуждали расширение Североатлантического альянса. Речь шла о присоединении к НАТО Хорватии, Албании и Македонии. Украина и Грузия должны были получить ПДЧ.

Именно в ходе этого саммита президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джорджу Бушу, что "Украина - это даже не государство" и намекнул, что Россия отберет украинские Крым и восточные области, если наше государство вступит в НАТО.

Никакого статуса Украина тогда не получила.

С тех пор де-факто двери НАТО для Украины закрыты, а Россия через шесть лет после саммита оккупировала часть Донбасса и Крым, а еще через восемь - начала широкомасштабную войну против Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Безоружных мужчин всех возрастов путинские убийцы казнили в подвале, где спали и сами. Тела до сих пор остаются на месте убийства.

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