Последний штурм России на Донбассе: в НАТО рассекретили планы Кремля – Business Insider

Западные спецслужбы предупреждают, что новый командующий наступлением на Украину генерал Александр Дворников, известный как "сирийский мясник" за зверские методы ведения войны в Сирии, будет все чаще применять непропорциональную силу в Украине против украинских защитников. Россияне спешат, потому что результат им нужен до 9 мая.

Хотя президент России Владимир Путин требует от своего генерала хотя бы одну символическую победу, чтобы было с чем выступить перед гражданами России ко Дню победы. В связи с этим на российских военных оказывается серьезное политическое давление, сообщается в секретном документе НАТО, которым располагает издание Business Insider.

Как отмечается, Дворников хочет добиться результатов "быстро и решительно, используя все имеющиеся в его распоряжении средства". Путин и глава Генштаба России Валерий Герасимов доверяют "мяснику" и уверены, что он может реализовать поставленные задачи.

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В НАТО подчеркивают, что поскольку России нужна "символическая победа" к 9 мая, будет серьезное усиление военный действий, прежде всего, на Донбассе, в том числе в Мариуполе, и на юге. Ожесточенные бои будут продолжаться еще 1-2 недели, считают западные спецслужбы, хотя существенного усиления группировок РФ в этих регионах не наблюдается. Акцент будет делаться на обстрелах и бомбардировках, включая гражданские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначение Дворникова командовать наступлением на Украину означает, что РФ перешла на новый уровень ненависти к государству. Впрочем, это будет последней войной преступника – его ждет месть. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский.