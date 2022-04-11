На севере Украины фиксируют доказательства преступлений РФ, в их числе сексуальное насилие, – британская разведка

Британская разведка подтвердила доказательства зверских преступлений российских оккупантов против украинского народа. Фиксируются в том числе случаи сексуального насилия со стороны солдат вражеской армии.

Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании. Новые доказательства продолжают появляться после того, как армия РФ покинула северные области Украины, в том числе Киевщину.

"В это число входят сообщения о том, что была обнаружена временная могила с мертвыми украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой (село под Киевом – ред.). Заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих продолжают поступать", – сказано в сообщении.

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Напомним, речь идет о том, что в селе Бузовая Бучанского района накануне обнаружили братскую могилу с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия. Оккупанты расстреливали гражданские автомобили и дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в населенных пунктах под Киевом оккупанты насиловали не только женщин, но и совсем маленьких детей прямо на глазах у их родителей.