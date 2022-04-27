После пожаров на военных складах и базах с горючим россияне боятся грома: что происходит на границе

После того как на российской территории, примыкающей к украинской, прозвучали взрывы и загорелись склады боеприпасов и хранилища с ГСМ, жители этих регионов начали паниковать. Некоторые из них покидают свои дома, опасаясь взрывов. Другие сообщают о том, что уже вздрагивают даже при звуках грома и взрывах петард.

Что происходит на российской границе – читайте в материале OBOZREVATEL.

В последние дни в приграничных с Украиной российских городах и населенных пунктах то и дело горят военные склады и нефтебазы.

В начале апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. А также взрывы на военных складах. Российские власти заявляли, что случилось это в результате ударов с двух украинских вертолетов.

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Однако украинские власти это отрицают.

25 апреля в Брянске примерно в 2:00 ночи загорелась нефтебаза "Транснефть Брянск – Дружба". Через полчаса вспыхнул резервуар с нефтью в Фокинском районе неподалеку. В РФ утверждают, что произошло это из-за беспилотников.

Уже ночью 27 апреля примерно в 3:35 в населенном пункте Старая Нелидовка Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Губернатор области рассказал, что проснулся от звуков взрывов.

А в Курске и Воронеже ночью 27 апреля были слышны хлопки, но никаких возгораний не было. Предполагают, что российские ПВО сбили беспилотники. По крайне мере, одна из жительниц Курска позвонила в экстренные службы и ей ответили, что работает ПВО.

Все это вызвало небольшую панику среди россиян, которые живут в этих районах.

В Белгородской области пошли слухи о том, что якобы в некоторые села прилетели снаряды со стороны Украины, где идет война с РФ. Их успокаивал глава Белгородского района Владимир Перцев. Он написал, что в их районе никаких чрезвычайных ситуация не было. "Прошу вас относиться с пониманием к ситуации и сохранять спокойствие", – сообщил он.

Глава села Отрадное этого же района сфотографировался на фоне ямы якобы от взрыва в поле и сообщил, что прилет был только один, а не шесть, как сплетничают люди. И вовсе не на кладбище.

Глава приграничного села Журавлевка также заявила, что у них все спокойно и даже работают магазины. Там создали добровольную дружину из числа местных жителей, выдали им восемь касок и столько же бронежилетов. Теперь они будут охранять порядок в селе.

Однако в некоторых приграничных районах области запретили продажу алкоголя после 20 часов, чем расстроили местное население. На ночь глядя наливать будут только в местных кафе и ресторанах.

Еще одна печальная новость для жителей – в приграничных районах не будут работать пляжи. И все из-за "спецоперации". К тому же в Белгородском районе подорожали овощи: картофель на 23%, лук и морковка практически в два раза. Местные жители считают, что во всем виновата "спецоперация".

"Некоторая паника в Белгороде присутствует. После пожара на военном складе и нефтебазе некоторые стали покидать город. Уезжают к знакомым, родственникам подальше. Это заметно, количество машин на улицах уменьшилось. У сына в классе, например, уже трое сообщили, что уезжают по семейным обстоятельствам. Да и в магазинах народу меньше. Мы, например, никуда ехать не собираемся до конца учебного года. Только если ситуация ухудшится. А на лето поедем на дачу, подальше, там посидим", – поделилась жительница Белгорода Анастасия.

В соцсетях после каждого пожара и взрыва запускают волну фейков. Сообщают, что по городу наводчики огня раскидывают метки, поэтому нужно внимательно осматривать все вокруг, включая крыши жилых домов.

Жители приграничных районов постоянно сообщают о том, что только что слышали какие-то хлопки в небе, видели, что прилетели какие-то осколки. Правда, подтверждения все это не находит.

Также бурно реагируют на дым и зарево где-то вдалеке. Оказывается, что горел камыш или трава. Также жителей обзванивают с неизвестных номеров и сообщают, что вот-вот введут красный уровень террористической опасности и нужно эвакуироваться.

Местные жители в соцсетях обсуждают первую грозу, говорят, что подумали – это стреляют. Кто-то побежал в ванную прятаться, кто-то звонит друзьям. Люди обсуждают куда можно уехать подальше ото всего этого.

В связи с этим с 11 апреля в Белгородской области введен запрет на запуск петард и салютов, чтобы люди не пугались громких выстрелов. А вот салют 9 мая обязательно будет, это пообещал губернатор области. Потому что без него никак.

В соцсетях жители рассказывают, что даже вздрагивают если за окном гром, им кажется что это взрывы.

Много хлопот жителям приграничья доставляет военная техника. То танк въедет в забор, то машина с ракетой.

В Брянске после того, как сгорела нефтебаза и склад ГСМ на территории бывшей воинской части, жители тоже начали потихоньку беспокоиться.

"Местные чиновники, депутаты свои семьи вывезли уже давно. Некоторые из них и сами сбежали уже подальше. А мы остались тут, потому что ехать нам некуда. Этот пожар, конечно, напугал многих. А если бы промахнулись и попали в жилой дом, или от искры бы загорелось все вокруг? Дышать было нечем, такой смог вокруг. Мы теперь детей в школу пускать боимся, мало ли что. Я ночью просыпаюсь по несколько раз, смотрю в окно – не полыхнуло ли где?" – жалуется пенсионерка из Брянска Валентина Тихоновна.

Надо отметить, что в Брянских пабликах в соцсетях, также как и в Белгородских, все комментарии под постами о пожаре на нефтебазе, военных складах, последствиях обстрелов населенных приграничных пунктов и т.п. – закрыты под предлогом, чтобы не распространяли фейки.

Однако, как сообщают местные жители, люди уже начали задавать вопросы. "Жители Брянской области спрашивают – а зачем эта спецоперация, если уже у нас под носом что-то горит и взрывается. Местные Z-патриоты молчат в тряпочку или огрызаются, когда их начинают троллить за их позицию.

Действительно был обстрелян райцентр Климов, там расположена военная техника, склады. Но сообщению властей о том, что пострадало 100 домов, мало кто верит. Там пара человек немного пострадали и все. А дома, которые показывают, похожи на заброшенные, а не жилые. Нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы в 10 километрах от границы, местные жители видели истребитель. Словом, у людей появилось много вопросов", – рассказывает местный активист на условиях анонимности.