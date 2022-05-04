После подрыва моста в Акимовке оккупанты устроили террор местному населению, допрошено более 40 человек, – ОВА

После подрыва железнодорожного мостового перехода вблизи Акимовки на Запорожье, который произошел 28 апреля, оккупанты ищут диверсантов. Они устроили террор местному населению.

Об этом сообщили в Telegram Запорожской ОВА. Отмечается, что в Мелитополе рашисты провели обыски в цехах верхней площадки моторного завода.

"В селах не обходят ни одного дома – разыскивают участников АТО/ООС. В Акимовской общине уже более 40 человек было допрошено", – сообщили в администрации.

Напомним, железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области был для оккупантов стратегически важным, поскольку через него российские военные поставляли оружие и топливо из временно оккупированного Крыма. После разрушения моста у русских оккупантов началась паника.

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Позже стало известно, что разрушение железнодорожного моста – это работа Движения сопротивления Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины. Он являлся важным логистическим объектом для войск РФ. Маршрут играл важную роль для наращивания оккупантами сил в направлении украинских городов Пологи, Токмак и Мариуполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе даже во время оккупации погибают десятки российских солдат. Предполагают, что захватчиков в городе начали "ловить" ночные патрули.