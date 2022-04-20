После Бучи сухо воспринимать переговоры с РФ уже невозможно, – Подоляк

После преступлений российских оккупантов в Буче, удара по вокзалу в Краматорске, геноцида в Мариуполе очень тяжело вести переговоры с Россией. Украинская делегация не может отбросить эмоции в ходе переговорного процесса, что очень усложняет их ход.

Однако проработка предложений Киева о возможном мирном договоре с агрессором продолжается. Об этом в интервью "Новому времени" заявил участник переговорной группы, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что считает очень удачными предложенные Киевом формулы для завершения войны и получения нашим государством надежных гарантий безопасности. Договор, составленный на основе предложений Украины, позволил бы сделать невозможным повторение ситуации, когда Украина фактически осталась один на один с огромным по размерам агрессивным государством, которое Подоляк назвал "варварской федерацией".

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"У нас было стамбульское коммюнике, где зафиксирована более или менее понятная формула, что и определенные страны будут стоять рядом с Украиной на постоянной основе. После этого мы получили ужасно фантастическую историю в Киевской области, существенно изменившую переговорный фон. После Бучи воспринимать переговоры сухо уже невозможно ", – сказал член переговорной группы.

Также он вспомнил удар, нанесенный оккупантами по мирным людям на вокзале в Краматорске, и ад в Мариуполе, который Россия равняет с землей вместе с женщинами и детьми.

Все это сказалось и на переговорах.

"Воспринимать переговоры безэмоционально, как следует их воспринимать, уже невозможно. Фон очень тяжелый, очень вязкий", - сказал Подоляк.

Однако даже в таких сложных условиях работа над будущим мирным договором, по его словам. продолжается.

"Рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины по его соответствию международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - сказал Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк заявил о проблемах в переговорах с оккупантами. Он убежден, что Россия делает ставку на вторую фазу войны – теперь на Донбассе, где агрессор уже начал широкомасштабное наступление.