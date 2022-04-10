'После Бучи русские ублюдки должны умереть': украинский воин рассказал, что его ведет в первый бой с врагом

Вторжение России в Украину вызвало у многих граждан желание отправится на фронт для борьбы с оккупантами. Особенно сильное чувство появилось после освобождения от захватчиков Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и других населенных пунктов Киевщины, когда весь мир увидел ужасные факты расправы над мирными жителями.

В Барвинковом Харьковской области, которое сейчас находится недалеко от линии фронта, находится много военных, представителей территориальной обороны и волонтеров. Изданию Sky News удалось пообщаться с 25-летним парнем из Киевской области с позывным "Вандал", который готовился к своему первому настоящему бою против оккупантов.

После сокрушительного поражения под Киевом и в целом на севере Украины президент России Владимир Путин сконцентрировал усилия своей армии на оккупированной территории юга Украины, но главным образом – на Донбассе.

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Российские военные смогли продвинуться по нескольким направлениям и сейчас угрожают блокированием донбасской группировке украинских войск, атакуя стратегически важные населенные пункты, такие как Барвинково, Краматорск, Славянск.

Именно в Барвинково журналисты встретили группу солдат-добровольцев, которые ожидали свой транспорт. Все они были довольно молодыми и, по сути, выглядели "зелеными" (не имеющими боевого опыта – Ред.).

К представителям СМИ подошел молодой парень с позывным "Вандал" и спросил, есть ли синий скотч, чтобы обмотать руку. Так украинские воины определяют ­– свой или чужой. У журналистов ленты не было, но диалог перерос в интересное общение.

Он говорил на английском языке, который, по словам парня, выучил из фильмов, шоу и видеоигр. Он откровенно признался, что в первый раз страшно отправляться на передовую.

"Ну, если я скажу, что люди не боятся, это чушь собачья. Все немного напуганы. Это нормально, это война. Никто не уверен, что вернется домой, что увидит семью, свою девушку, друзей. Так что все немного напуганы", – заявил "Вандал".

Главной проблемой в нынешней войне боец называет нехватку современного вооружения, отмечает, что нынешнего арсенала недостаточно, чтобы эффективно бить врага.

"Вы знаете, русские сейчас напуганы, особенно когда они увидели Javelin, NLAW и прочее серьезное западное оружие, они совершенно напуганы. Они начали ставить это дерьмо на танки (металлические противоракетные сетки), но это не работает. Они знают, что если Javelin попадет в танк, танк будет уничтожен", – отмечает доброволец.

О своем отношении к противнику "Вандал" говорит просто: Я смотрю на них как на людей, но после того, что они сделали в Буче, они ­– ублюдки, они должны умереть".

Он также высказал очень благоразумную мысль, что не стоит недооценивать российских солдат, вернее не всех из них. Не стоит думать, что все военные РФ являются трусами и разбегаются, когда дело доходит до контактного боя.

"Обычно люди думают, что они совершенно глупые, но если у вас есть 10 солдат, один из них будет умным, и вы можете быть уверены, что когда будете сражаться с ними, этот один умный парень будет биться против вас. Вы должны понять это. Если вы думаете, что они все идиоты, вы не проживете долго", ­– отмечает украинский воин.

Он признается, что в тылу у него осталась девушка, и очень трудно не видеть ее неделями. И хотя она вряд ли хотела, чтобы ее любимый шел на войну на передовую, "она понимает".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: погибли 52 человека, 109 ранены. Всего в это время на вокзале находились около 4 тысяч гражданских, люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области. Среди погибших пятеро детей.