Поселок Рогань на Харьковщине полностью освобожден от оккупантов, – глава ОВА Синегубов

Украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок Рогань в Харьковской области. Населенный пункт, потерпевший значительные разрушения, начинает возвращаться к жизни.

Об этом 15 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram. Он показал фото поселка после российских оккупантов.

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На кадрах видны садик и школа со снарядами во дворах, воронки, на месте которых были дома, разрушенные здания. По словам главы ОВА, почти половина зданий практически без крыш, 70% – без окон, 27 домов дотла выгорели от прямых попаданий снарядов.

Синегубов добавил, что российские войска безжалостно уничтожали населенный пункт.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением. Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу. Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области.