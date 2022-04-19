'Портал в ад': камера российского оккупанта перед смертью сняла удар украинской артиллерии. Фото

В Харьковской области под Изюмом Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов. Телефон одного из захватчиков успел снять момент обстрела.

Об этом в Facebook сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник. Он уточнил, что наши защитники ударили по захватчикам из артиллерии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Известно, что оккупант, чья камера сняла момент удара, от него и погиб.

"Врата в ад. Камера погибшего под Изюмом российского оккупанта сняла его последнюю встречу с украинской артиллерией", – написал Стрельник.

На кадрах видно, что украинские снаряды упали в считанных метрах от того места, где находился солдат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные в результате ожесточенных боев уволили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Регион остается местом скопления русских оккупантов.