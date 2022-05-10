Порошенко: защитники Мариуполя – это символ воинской славы и несокрушимости

Петр Порошенко в эфире итальянского телеканала MEDIASET опроверг российские фейки о "денцификации" Украины. Порошенко подчеркнул – в войне России против Украины, есть много символов. Мариуполь и его мужественные защитники из полка "Азов" и других военных подразделений – это символ украинской несокрушимости.

"Путин воюет с украинским народом. В этой войне – большое количество плохих символов, символов преступлений против человечества. Я не сомневаюсь – не только Путин и его клика, но и непосредственные исполнители, огромное количество мародеров, насильников, убийц, тех, кто подвергал украинских детей, украинских женщин – будет создан международный трибунал по преступлениям.

"Мариуполь является символом украинской крепости, символом борьбы против агрессора. Мариуполь на сегодняшний день в полном окружении, без воды, без еды, без боеприпасов, притягивал все десять недель на себя две дивизии российских захватчиков, спасая Донбасс, спасая Украину", – объясняет Петр Порошенко.

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"А имена защитников Мариуполя навсегда будут в книге воинской славы Украины", – отмечает пятый Президент.

Порошенко поблагодарил Генерального секретаря ООН Гутерреша, Международный комитет Красного Креста за гуманитарную миссию для эвакуации гражданских жителей города и выразил надежду на то, что удастся организовать спасение для гарнизона "Азовстали".

"Мы, безусловно, ждем, что и украинские власти во главе с президентом Зеленским, и международная общественность, и ООН продолжат свои усилия. Есть соответствующее предложение от президента Турции Реджепа Эрдогана, который способен забрать с моря Азовского всех, кто находится на "Азовстале", переместить их в Турцию, были варианты переместить их в Швейцарию, но спасти людей, сделать гуманитарную акцию. И остановить Путина военного преступника", – отмечает Петр Порошенко.