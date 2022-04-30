Порошенко выступил на международном форуме Института Маккейна: оружия для Украины много не бывает

Петр Порошенко выступил на "Форуме Седона 2022", который ежегодно проводит Институт Маккейна. Порошенко поблагодарил американских союзников за двухпартийную поддержку Украины и призвал дать еще больше оружия, а россии – еще больше адских, сокрушительных санкций.

"Сенатор Джон Маккейн был одним из тех, кто всегда верил в Украину, наш суверенитет, независимость и евроатлантическое будущее. А также никогда не верил путину и россии, видя в них угрозу существованию не только Украине, но и вызову для всего коллективного Запада и Свободного мира", – напомнил Порошенко.

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"Большая честь для меня приобщиться к наследию Джона и принять сегодня участие в престижной конференции "Форуме Седона 2022", где в уважительном кругу влиятельных американских и мировых политиков обсудили ситуацию в Украине, устойчивость нашей армии, созданной нами с 2014 года по лучшим образцам НАТО, угрозы безопасности мира и помощь Украине со стороны преданных союзников во всем трансатлантическом мире", – пишет Порошенко в Facebook.

Пятый Президент в своем выступлении поблагодарил за жесткую двухпартийную поддержку Конгресса США и отметил незаурядность принятого как на уровне Сената, так и Палаты представителей, исторического закона о ленд-лизе для Украины образца 2022 года: " оружия для Украины много не бывает, ведь будущее мира, а также мира, безопасности и стабильности решается сегодня именно в Украине ".

Порошенко призвал союзников помочь остановить путина и не дать войне выйти за существующие пределы. "При своевременной и достаточной помощи союзников мы вместе способны остановить агрессора и выбросить его варварские орды с нашей территории. Четко подчеркнул, что борьба Украины - это и борьба всего Свободного мира, в которой каждый должен играть свою определяющую роль", – считает Петр Порошенко.

"Убежден, что не только силой оружия, но и единым фронтом адских санкций война, которую начал путин, обречена на поражение российского агрессора. Говорили и о будущем Украины — остаюсь твердым сторонником членства в ЕС и НАТО, потому что там, где НАТО — там мир и процветание, а где россия – там всегда война и нищета", – резюмирует пятый Президент.

"Форум Седона " – это собрание национальных и международных лидеров, которое проводится каждую весну в Аризоне. Именно этот штат много лет представлял сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Седонский форум созывает лидеров мнений, принимающих решения, активистов и международных экспертов. Российское вторжение в Украину в этом году стало центральной темой Форума.