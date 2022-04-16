Порошенко в эфире MSNBC призвал США наращивать военную помощь Украине и окончательно принять программу ленд-лиза

Петр Порошенко в эфире телеканала MSNBC поблагодарил Правительство США за выделение дополнительных 800 миллионов долларов военной помощи Украине. Он подчеркнул, что это инвестиции в безопасность всего цивилизованного мира, и призвал США нарастить поставки оружия и привлечь к этому союзников.

"Что на самом деле означают эти объемы военной помощи? Речь идет об изменении правил игры. Можете себе представить, что для того, чтобы изменить ход войны, нам необходимо только 100 истребителей, только 200 вертолетов, только 300 танков и где-то 1000 бронемашин. А потом украинские солдаты сделают свое дело", – отмечает Порошенко.

"С этим оружием мы можем сформировать дополнительно 3-4 бригады, атаковать россиян и выбросить их прочь. И это не только помощь Украине, это ваша инвестиция в вашу же безопасность. А потому просто помогите нам сделать нашу работу. Помогите нам спасти мир", – призывает пятый Президент.

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"Больше танков, больше противовоздушных систем, истребители, больше оружия", – подчеркивает Порошенко. Он также сообщил, что с начала российского вторжения украинцы сбили около 300 российских самолетов и вертолетов, уничтожили более 20 тысяч российских военных.

"Украинцы и наши Вооруженные Силы сегодня удивляют мир. Наши Вооруженные Силы недооценили, а российские – переоценили. С помощью Соединенных Штатов мы сделаем больше", – убежден Петр Порошенко.

"И еще одна вещь, где США также демонстрируют важное лидерство – это побуждение других государств присоединяться к этому процессу. Канада, отдельные страны ЕС, НАТО также теперь предоставляют нам оружие – и противотанковое, и противовоздушное. И даже бывшие советские танки и бронемашины, переданные нам, сегодня увеличивают наши возможности. Как это называется? Лэнд-лиз", – напоминает Порошенко.

"Так же, как это имело место в 1941 году. Сенат США уже проголосовал за это решение. И теперь дело за Палатой представителей. Я прошу: сделайте это как можно скорее, дайте полномочия президенту США передать нам больше оружия. Это и будет кратчайший путь к миру. Чем больше оружия мы получим, тем короче будет путь к миру. Ведь если Украина и дальше будет получать оружие, тогда будет мир. Если Россию не заставить прекратить стрелять, не станет Украина", – резюмирует Порошенко.