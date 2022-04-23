Порошенко в эфире канадского телевидения призвал не верить заявлениям Путина о Мариуполе: он продолжает атаки

Петр Порошенко в эфире канадского телеканала CBC News призвал не доверять заявлениям путина о прекращении штурма "Азовстали" в Мариуполе и вообще не верить российскому диктатору. Порошенко подчеркнул: цель Кремля – уничтожение Украины, и Мариуполь – тому доказательство.

"Путин никогда не говорит правду. Неважно, о чем он говорит: или о прекращении огня, или об освобождении заложников, или об "ихтамнете", что там нет российских войск. Путин продолжает наступление на Мариуполь", – констатирует Порошенко.

"Благодаря героическим усилиям украинских морских пехотинцев, бойцов Национальной гвардии, которые почти 60 дней без еды, без воды, без амуниции, Мариуполь продолжает противостоять российским войскам. Именно сейчас россияне совершают массированный обстрел Азовстали. Это означает, что путин обманывает", – говорит Порош .

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"В этой ситуации мы, украинцы, показываем, что мы не боимся второй по мощи армии мира, мы остановили их, и более 12 тысяч российских военных связаны в Мариуполе благодаря действиям украинских героев", говорит – пятый Президент.

"К сожалению, в Мариуполе остается много гражданских. Многие женщины были изнасилованы и убиты, многие дети были убиты. У нас нет никаких иллюзий относительно того, что означает "русский мир". И если Вы хотите посмотреть, какой путин видит Украину, то посмотрите на полностью уничтоженый Мариуполь", – констатирует Порошенко.

"Будет очень сложно найти компромиссные договоренности между Украиной и россией, потому что Путин хочет видеть всех нас мертвыми. А мы хотим жить, хотим выжить. Путин хочет стереть Украину с карты мира. А мы имеем тысячелетнюю историю и мы хотим быть европейской нацией, свободной и демократической", – отмечает Петр Порошенко.