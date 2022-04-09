Порошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для Украины

Петр Порошенко в эфире телеканала France 24 призвал французов вслед за Сенатом США принять Акт о ленд-лизе для Украины.

"Очень благодарен сенаторам Соединенных Штатов, глубоко благодарен администрации США и лидерству президента Байдена. Таким образом, имплементируется один из тех пунктов, которые были еще три недели назад представлены мной в так называемом "Плане пяти критических шагов", – напомнил Порошенко.

Как известно, план Порошенко кроме ленд-лиза также включает предоставление средств для контроля над небом и открытие "второго фронта", включая адские санкции и нефтяные эмбарго.

Видео дня

Петр Порошенко также призывает западных партнеров ввести "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского". Другие пункты плана – европейская перспектива для Украины и "План Маршалла".

"Очень положительные сигналы поступают по поводу "Плана Маршалла" со стороны наших западных партнеров", – сообщил пятый Президент.

"Призываю также французов: прошу, сделайте, как сделал Сенат Соединенных Штатов. Одобрите и вы отдельный Акт о ленд-лиде, но с французской стороны. Это сейчас очень важно", – отмечает Порошенко.