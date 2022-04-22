Порошенко призвал Запад использовать шанс 'депутинизировать Россию' – Newsweek

Пятый Президент Украины Петр Порошенко призывает западных союзников сформировать широкую коалицию против президента России Владимира Путина и освободить Россию от авторитарной и агрессивной политики диктатора и его сателлитов. Об этом говорится в статье Дэвида Бреннана для издания Newsweek.

В интервью для Newsweek Порошенко говорит, что такая коалиция должна быть более амбициозной и стремиться не только к победе над Москвой в Украине, но и к "депутинизации России".

Проукраинская коалиция между НАТО и ЕС должна стать антипутинским союзом, говорит Порошенко, сравнивая агрессию Путина с агрессией нацистского диктатора Адольфа Гитлера. "Я считаю, что в целом антипутинская коалиция уже существует и теперь нам просто нужно формализовать эту коалицию по всему миру", – говорит он.

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Порошенко "абсолютно уверен в том, что Россию ждет судьба очень и очень большой Северной Кореи. Там уже нет свободы, а есть диктатура, полный контроль над СМИ, несчастное и нищее население" .

"Эти последствия можно минимизировать", – говорит он, если отстранить Путина от власти и влияния. "Следует очень осторожно, но провести депутинизацию России".

"Я абсолютно уверен, что уже через несколько месяцев результаты санкций будут катастрофическими для российской экономики, губительными для людей, которые уже отравлены российским телевидением и поддерживают варварскую агрессию против украинского народа. Им придется заплатить за все это. Изучить этот урок. Прекратить агрессию и вернуть украинскую землю, а затем сделать все возможное, чтобы спасти Россию", – считает Порошенко.

Пятый Президент также призвал западных лидеров не доверять Кремлю: "Не доверяйте Путину, потому что когда я был президентом, у меня было много переговоров с ним в течение пяти лет. Ничего из того, что он обещал, на самом деле не было выполнено. Не бойтесь Путина. Путин уйдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим".

"Я думаю, что эта война может завершиться только двумя путями: нашей победой, победой всего мира или капитуляцией всего мира перед Путиным. Во второй сценарий я точно не верю", – резюмирует Петр Порошенко.