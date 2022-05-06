Порошенко привез в Николаев системы очистки воды, в первую очередь снабдили установками больницу

Петр Порошенко привез в Николаев системы для комплексной очистки и полноценного смягчения воды. Две из них были переданы в Николаевскую областную больницу.

Здесь более 100 пациентов находятся на гемодиализе, их лечение без воды невозможно – рассказывает заместитель главного врача Дмитрий Бачинский. Воду в больницу сейчас привозят, но для более надежной поставки уже пробурили две скважины на территории заведения. Это – техническая вода, а системы очистки сделают ее пригодной для использования.

"В Николаеве в связи с военными действиями отсутствует водоснабжение во всем городе. Медицинское учреждение очень нуждается в воде, поскольку у нас очень большое количество больных. Мы наладили подвоз как технической, так и питьевой воды. Мы пробили две скважины. Сейчас устанавливаем помпы. И после насоса эти очистные сооружения будут очищать воду, которая будет пригодна для питья", – объясняет врач. "Искренне спасибо за помощь", – говорит Дмитрий Бачинский.

Видео дня

Каждая установка обеспечивает очистку четырех кубометров воды в час, этого достаточно для обеспечения больницы – объясняет Петр Порошенко. Рассчитанный фильтр на несколько лет работы без замены.

"Сейчас один из самых сложных вопросов для Николаева - вода. Это уже вторая партия систем химводоочистки, которые мы привозим в Николаев. В первую партию мы обеспечивали военных", – говорит Порошенко. В общем, для Николаева совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" и ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" приобрели и уже передали 7 систем для очистки воды.

"Сегодня наша помощь направлена на больницы. И все остальное мы передаем в водоканал для того, чтобы там, где есть техническая вода из скважин – очистить и чтобы жители Николаева имели доступ к качественной питьевой воде", – объясняет Порошенко.

Заместитель главного врача рассказывает: обстрелы города не утихают. Этой ночью повредили газовые и электрокоммуникации.

"Ежедневно идут обстрелы нашего города. Но у нас есть больные, мы оказываем медицинскую помощь. Во время оперативного вмешательства мы же не остановим операцию для того, чтобы спуститься в бомбоубежище. Поэтому, как говорится, выбираешь между жизнью и смертью, но все равно предоставление медицинской помощи должно быть обязательно. Нас держит вера в нашу победу. Мы на своей земле и мы обязательно победим", – отмечает врач Бачинский.

Всего с 24 февраля у Порошенко потратили около 300 млн. грн. на поддержку армии и пострадавших от российских оккупантов украинцев.

За эти средства приобрели пикапы, бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты. системы очищения воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.