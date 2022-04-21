Порошенко привез помощь военным в Николаев и обсудил с мэром снабжение местных жителей водой

Петр Порошенко в Николаеве обсудил с городским головой Александром Сенкевичем вопрос обеспечения людей питьевой водой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обсудили с мэром Александром Сенкевичем пути обеспечения города питьевой водой и всем необходимым, в том числе посредством благотворителей", – отметил Порошенко.

"Николаев – это город крепость и пример несломленного украинского юга", – убежден Петр Порошенко.

Видео дня

Проблемы с водоснабжением в Николаеве начались после 12 апреля, когда в результате вражеских обстрелов была повреждена часть водопровода, которая находится в зоне боевых действий. Пока починить трубопровод невозможно. Горожане обустраивают скважины, воду также доставляют волонтеры из других регионов Украины.

Петр Порошенко также привез защитникам юга Украины более 500 бронежилетов, снаряжение и средства обустройства быта.

"Подразделения 206-го батальона ТРО сейчас передислоцированы и защищают границы Украины на юге. Ребята находятся на очень ответственных участках фронта, близко к позициям врага", – сообщил пятый президент.

"Именно здесь, на юге, у Путина огромные планы: прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом и на этом не остановиться. Пойти дальше. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014-го по 2019 годы. Создать "Малороссию", "Новороссию". Мы не дали сделать это в 2014-м, точно не позволим сделать это сейчас", – убежден Порошенко.

На днях Порошенко привозил бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и "секретные штучки, позволяющие точнее бить врага", в Краматорск Донецкой области.