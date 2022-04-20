newspaper

Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины

Глеб Иванов
Война в Украине 2022
2 минуты
14,8 т.
Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины

Петр Порошенко привез защитникам на юг Украины бронежилеты, снаряжение и средства для обустройства быта. Груз, который доставили в южный регион – , это помощь, собранная совместно Фондом Порошенко, ОО "Дело Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтерами со всей Украины и из-за границы.

На днях Порошенко привез защитникам краматорских бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и "секретные штучки, которые позволяют точнее бить врага".

"Мы сейчас находимся на юге. На юге у Путина огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше – Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год – создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", – рассказал он.

Видео дня
Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины

Порошенко подчеркнул: "Мы это не дали сделать в 2014-2019 годах и точно не дадим это сделать сейчас".

Сегодня военным привезли более полутысячи бронежилетов. Также необходимы средства для обустройства быта, инструменты и продукты питания.

"Я думаю, вы все сами видите: от вкусностей, от броников до тушенки, от генераторов до холодильников, от стиральных машин до пленок, кабелей и ламп. Уникальные, кстати, бойлеры, которые производятся в Украине по французской технологии", – рассказал Порошенко.

"Здесь и мотопомпы для откачки воды и тросы, генераторы бензиновые, дизельные. Газовые баллоны, где можно будет подготовить себе еду. Делаем все возможное, чтобы создать необходимые условия", – подчеркнул он.

Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины
Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины

Для обустройства позиций на передовую также были переданы инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды.

"Мы очень хорошо подготовились и сделаем все возможное для того, чтобы помочь украинскому воину. Потому что ничего важнее сейчас для нас украинцев не существует – сделать все для нашей победы. Мы победим", – сказал Порошенко.

Он отметил важность единства украинского общества, которое является главной силой в борьбе с российской армией.

"Я хочу прежде всего поблагодарить украинских воинов. Поблагодарить волонтеров, которые обеспечивают эффективные возможности защиты. Поблагодарить всех украинцев за то, что они своим единством удивляют мир и разрушают планы путина. Вместе мы точно пути преодолеем", – подчеркнул он.

По словам Порошенко, настроение украинских воинов "очень не понравится путину и рашистам – их будут отправлять вслед за российским кораблем".

Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины