Порошенко поздравил украинских матерей с их днем: Вы бережете самое ценное сокровище – будущее Украины

Во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Петр Порошенко по этому поводу опубликовал на своей странице в Facebook изображение, которое стало известно на весь мир. Это картина украинской художницы Марины Соломениковой. Ее героиня – Татьяна Близняк, кормящая свою дочь Маричку в столичном метро.

"Украинская мать сегодня – это символ огромной любви, силы и веры. Этот уже известный образ на фото стал трогательным олицетворением всех украинских матерей. Именно они спасают своих детей от взрывов и обломков, прикрывая их своими телами. Именно они рождают в бомбоубежищах во время воздушных сирен. Именно они кормят своих детей в метро. Именно они покидают родительские дома, чтобы обезопасить детей. Именно они ждут детей с войны. Именно они умирают за них…", – написал Порошенко.

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Он поздравил всех украинских матерей с их днем и поблагодарил за их подвиг.

"Сегодня в День матери поклоняюсь к земле всем матерям Украины. Всем тем, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от русской войны. Вместе со всем нашим народом молюсь о них и о их семьях. Пусть бережет вас Господь, как вы бережете ценнейшее сокровище". – будущее Украины", – написал Петр Порошенко.