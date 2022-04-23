Порошенко передал бронежилеты капелланам ПЦУ, отправляющимся на фронт
Капелланы ПЦУ получили бронежилеты, которые будут защищать их на передовой. Петр Порошенко поблагодарил военных капелланов за поддержку украинских воинов, защищающих наше государство от российских оккупантов.
В ПЦУ сообщили, что, к сожалению, уже несколько военных капелланов погибли во время боевых действий.
"На Православную Церковь Украины сейчас возложена огромная миссия. Время расставило все по своим местам, и показало, что несла русская церковь в Украине. Капелланы ПЦУ сейчас в аду войны рядом с нашими военными. Они вдохновляют их на отпор агрессору, поддерживают дух и веру в победу. Ведь Бог с нами!", – подчеркнул Порошенко.
"Для Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад" большая радость иметь возможность придать капелланам уверенность и защиту", – написал пятый Президент в Facebook.
"Пусть Бог бережет наших защитников. А враг пусть идет по дороге за крейсером "москва", – пожелал Порошенко.
На днях Петр Порошенко также привез сотни бронежилетов, защитные шлемы, снаряжение подразделениям ВСУ и терробороны в Краматорск Донецкой области и Николаевскую область.