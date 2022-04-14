Порошенко о крейсере 'Москва': работой наших 'Нептунов' доволен

Петр Порошенко на своей странице в Facebook поблагодарил Вооруженные Силы Украины за результативный ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" и отметил украинскую разработку –комплекс "Нептун".

"Работой наших "Нептунов" доволен. Спасибо Вооруженным Силам Украины!", – лаконично написал Порошенко.

Р-360 "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2014-2019 годах.

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Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг.

Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.

Первые успешные лётные испытания крылатой ракеты "Нептун" состоялись 30 января 2018 года.

17 августа 2018 на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал Секретарь СНБО Александр Турчинов. Испытания украинской крылатой ракеты Нептун оказались успешными. Во время них была точно поражена морская цель на расстоянии 100 км.

В октябре 2018 года командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что до конца 2018 года еще предстоит два испытательных пуска ракеты, а уже в апреле-мае 2019 года должно быть завершено испытание берегового комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун".

Носителями ракет "Нептун" должны были стать ракетные катера "Веспа" разработки и производства "Кузницы на Рыболовном".

5 декабря 2018 на побережье Черного моря состоялись испытания ракет украинского производства, в частности, были проверены возможности поражения водных целей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" и ПКР "Нептун". Противокорабельные ракеты "Нептун" на этих испытаниях успешно поразили цель на расстоянии 280 км.

В феврале 2019 года на выставке IDEX-2019 впервые широкой публике был представлен макет наземного комплекса "Нептун".

5 апреля 2019 на полигоне в Одесской области прошли испытания комплекса наземного базирования – РК-360МЦ "Нептун". По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшего во время испытаний, комплекс должен быть принят на вооружение в чрезвычайно короткие сроки, причем не только Военно-морских сил Украины, но и Сухопутных войск ВСУ.