Попытки России продвинуться вглубь территории Украины были безуспешными, враг нацелен на Донбасс – Генштаб

Украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс.

В планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей. Об этом в вечерней сводке сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Россия продолжает стягивать силы для наступления на Донбасс с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. Во время обстрела Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели. В городе Мариуполь противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города", - отметили в Генштабе.

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Параллельно российские оккупанты пытаются блокировать Харьков и расстреливают город из артиллерии, минометов и систем залпового огня. А в Изюме пытаются закрепиться на занятых ранее позициях.

На Южнобужском направлении путинская армия не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение и закрепиться на админгранице Херсонщины. Получается у них с переменным успехом, в частности, из-за увеличения случаев дезертирства, которые фиксирует украинская разведка.

В Херсонской области также оккупанты пытаются сломить сопротивление местных жителей путем проведения информационно-психологических операций. Они распространяют листовки со лживым обоснованием необходимости "специальной операции" Путина.

Людям навязывают оформление российских пенсий и выплат про законодательству РФ и популяризируют пропагандистские Telegram-каналы как источник "достоверной информации".

В Запорожье оккупанты пригнали мобилизованных ранее жителей ОРДЛО. Они передвигаются по области в составе "мобильных патрулей" и держат блокпосты.

В ОРДЛО "мобилизация" продолжается. Пополнять разбитые украинскими воинами подразделения оккупационной армии планируют, в частности, из числа новобранцев с Луганщины. Мобилизируют всех без разбора – в возрасте до 65 лет. Для этого военнослужащие ВС РФ устраивают рейды по коммунальным предприятиям и заводам, вылавливают мужчин призывного возраста и силой тянут в военкоматы.

"Вместе с тем в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - говорят в Генштабе.

А в Крыму среди оккупантов начала распространяться информация о планируемом контрнаступлении ВСУ в Херсонской области с возможным последующим заходом на полуостров. И оптимизма оккупантам эти слухи не прибавляют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожено 154 самолета и 347 артиллерийских систем.

Врагов украинцы уничтожают целыми колоннами. В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. А несколько дней спустя ВСУ провели успешную контратаку в Донецкой области и ликвидировали оккупантов.