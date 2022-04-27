Попытки наступления оккупантов провалились, враг прибегает к террору в Запорожье и готовит 'референдум' в Херсоне, – Генштаб

Идут 63-е сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. РФ продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, однако украинские защитники дают достойный отпор захватчикам. На Донбассе и на юге Украины попытки наступления российских фашистов провалились. Враг деморализован, прибегает к дезертирству, сдается в плен.

Об оперативной ситуации сообщил Генеральный штаб ВСУ. По информации главного военного органа, оккупанты продолжают наступательные действия на востоке страны, пытаясь установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между этими территориями и оккупированным Крымом.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня Дергачи, Прудянку и сам Харьков. Враг предпринял попытку наступления в районе Новой Дмитровки, однако был отбит ВСУ, понес потери и отошел.

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На Донецком и Таврическом направлениях российские фашисты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометов и ствольной артиллерии. Оккупанты предприняли неудачную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Курахово.

А в направлении Запорожья враг пытался улучшить тактическое положение своих войск, однако успеха не имел и с потерями отошел назад.

На временно захваченных территориях российские фашисты прибегают к террору, продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах.

В Запорожье оккупанты обыскивают дома местных жителей, пытаясь выявить места жительства представителей силовых структур Украины. Устраивают "перепись населения".

А на временно захваченной территории Херсонской области враг проводит подготовку к проведению так называемого референдума – печатают бюллетени, уточняют личные данные местных граждан Украины. При этом российские фашисты продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

В то же время, у самих оккупантов есть большие проблемы с личным составом, отмечают в Генштабе. У российских военнослужащих, которых свозят для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска солдатами противника новых способов избегания участия в боевых действиях – они прибегают к дезертирству, сдаче в плен и даже самоувечьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные взбунтовались и отказываются идти на войну в Украину.