Понадобилась всего 21 секунда: появилось яркое видео уничтожения танка РФ украинской 'Стугной'

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с расстояния 4,5 километра украинской ракетой уничтожили российский Т-72. На ликвидацию вражеской техники понадобилась 21 секунда.

Работу выполняли из разработанного в Украине противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Ярким видео поделились на официальной странице подразделения в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах вражеский танк задом выезжает из капонира в лесопосадке, разворачивается и начинает движение вдоль насаждений, открывая для украинских защитников корм с отсеком двигателя.

После выстрела из "Стугны" ракета стремительно приблизилась к вражескому Т-72 и попала в него.

Видео дня

"Взрыв, пламя, дым – танк уничтожен", – прокомментировала Служба по связям с общественностью 128-й ОГШБр – Закарпатский легион.

Отмечается, что с момента выстрела до поражения техники оккупантов прошла 21 секунда. Ракета из ПТРК "Стугна" летит со скоростью 200-220 метров в секунду, следовательно, вражеский танк находился на расстоянии около 4,5 км. В то же время он не стоял на месте, а двигался, но и это не помешало оператору комплекса попасть в него.

"На такие дальние расстояния не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на малых расстояниях, до 600 метров), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 км). А наша "Стугна" уничтожила танк, который двигался в 4,5 километрах от нее", – отметили в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ терпит огромные потери в войне – ежесуточно украинские защитники ликвидируют сотни российских солдат. В то же время в рядах оккупантов нарастает возмущение на командование из-за невыплаты "боевых" средств.